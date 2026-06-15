Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

Snapshot Ένας 56χρονος άνδρας στην Κάλυμνο σκοτώθηκε από έκρηξη δυναμίτη που κρατούσε σε γαμήλια εκδήλωση.

Η έκρηξη προκάλεσε ακρωτηριασμό και σοβαρά τραύματα στον άνδρα, ο οποίος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο από έκρηξη δυναμίτη βρήκε ένας 56χρονος άνδρας στην Κάλυμνο.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας βρισκόταν σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή όταν, ο δυναμίτης που έφερε εξερράγη στα χέρια του. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που του προκάλεσε ακρωτηριασμό, με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μάρτυρες μιας σκηνής που μέσα σε δευτερόλεπτα μετέτρεψε τη γιορτή σε τραγωδία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλαν δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο ο οποίος κατέληξε στα σοβαρά τραύματά του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του άνδρα.

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