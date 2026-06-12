Κύκλωμα κοκαΐνης: Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα κοκαΐνης με εγκέφαλο πρώην ποδοσφαιριστή και εμπλεκόμενους, μεταξύ άλλων και αστυνομικούς.

Στις 19 Οκτωβρίου το Εσωτερικών Υποθέσεων δέχεται την εξής καταγγελία: Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, κάνει διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης σε κλαμπ που εργάζεται παράνομα. Επίσης απειλεί τους «πελάτες», λέγοντάς τους ότι θα τους συλλάβει αν δεν τον πληρώσουν για τα ναρκωτικά που τους δίνει.

Οι αδιάφθοροι μετά από διακριτική παρακολούθηση επιβεβαίωσαν την καταγγελία και διαπίστωσαν ότι ο αστυνομικός ήταν βοηθητικό μέλος του κυκλώματος και στενός φίλος του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που είχε το ρόλο του αρχηγού.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τη δημοφιλία του, εργαζόταν σε γνωστά κέντρα νυκτερινής διασκέδασης της Αττικής και «έσπρωχνε» τις ναρκωτικά. Μέλος του κυκλώματος και η σύντροφός του η οποία βοηθούσε στην παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία των ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την μετέπειτα μεταπώλησή τους.

Η διακίνηση γινόταν κυρίως σε χώρους «prive» των καταστημάτων, είτε σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα - όπου καλύπτονταν με κουρτίνες. Οι επικοινωνίες τους γίνονταν κυρίως μέσω εφαρμογών και είχαν κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά όπως: «γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».

Οι αστυνομικοί «καθάριζαν» για όλα

Οι αστυνομικοί το 2026 υποδυθήκανε ψευδώς σε φιλικό τους πρόσωπο ότι άτομο που διέθετε ειδικές νομικές γνώσεις, θα αναλάμβανε, έναντι χρηματικής αμοιβής 150 ευρώ, τη διεκπεραίωση της εκκρεμούς σε βάρος του ποινικής υπόθεσης. Στην πραγματικότητα, το υπόμνημα παροχής ανωμοτί εξηγήσεων συντάχθηκε από τον κατηγορούμενο αστυνομικό, ενώ παράλληλα είχαν συναποφασίσει να μοιραστούν το χρηματικό ποσό που θα κατέβαλλε το θύμα τους.

Επίσης οι αστυνομικοί ενώ βρίσκονταν στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης «Telekom Center Athens» την ημέρα του τελικού της Euroleague, είχαν διατεθεί σε υπηρεσία μέτρων τάξης, απαιτήσανε και λάβανε το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο.

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