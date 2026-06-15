Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα
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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πονταγκουιτάν, στη νήσο Μιντανάο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).
Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 112 χιλιομέτρων.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
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