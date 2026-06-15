Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πονταγκουιτάν, στη νήσο Μιντανάο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 112 χιλιομέτρων.

#Earthquake 77 km SE of #Nangan (#Philippines) 25 min ago (local time 17:18:38). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

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Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.