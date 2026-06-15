Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη: Εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο

Στην δράση συμμετείχαν 145 εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη: Εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Προεδρία της Δημοκρατίας διοργάνωσε για έβδομη συνεχή χρονιά εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο με τη συμμετοχή 145 εθελοντών αιμοδοτών.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τους αιμοδότες και τόνισε τη σημασία της αιμοδοσίας ως προσφοράς ζωής.
  • Η Ελλάδα πλησιάζει την αυτάρκεια σε αίμα χάρη στην ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
  • Η αιμοδοσία θεωρείται απαραίτητη σε καθημερινή βάση, ειδικά κατά τις δύσκολες περιόδους όπως το καλοκαίρι, για την κάλυψη αναγκών υγείας.
  • Στη δράση συμμετείχαν επίσης προσωπικό της Προεδρικής Φρουράς, της Βουλής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
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Με αφορμή την χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Προεδρία της Δημοκρατίας διοργάνωσε, για έβδομη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη δράση, συμμετείχαν πολίτες και εθελοντές αιμοδότες από το Εθνικό Κέντρο, προσωπικό από την Προεδρική Φρουρά και την Προεδρία της Δημοκρατίας καθώς και από τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνεχάρη τους 145 εθελοντές αιμοδότες, που συμμετείχαν στη δράση με κεντρικό μήνυμα «Μια Σταγόνα Ανθρωπιάς. Δώσε Αίμα. Σώσε Ζωές», και έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Σήμερα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Και την τιμούμε εμπράκτως για 7η συνεχή χρονιά, με την διοργάνωση μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, μιας εθελοντικής αιμοδοσίας δεκάδων προσώπων, συνεργατών και στελεχών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του πολιτικού και του στρατιωτικού προσωπικού αλλά και Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ήθελαν σήμερα να είναι μαζί μας, σε αυτή την σπουδαία προσφορά τους.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι προσφορά ζωής. Έχουν ξεπεραστεί, ευτυχώς, στην ελληνική κοινωνία, χάρη στη σωστή ενημέρωση που γίνεται από το Υπουργείο αλλά και από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, οι ανησυχίες και οι φόβοι που κακώς συνδέονται με την αιμοδοσία. Είναι μια απλούστατη διαδικασία, το πολύ δέκα λεπτών και η προσφορά, η οποία προέρχεται από αυτή τη διαδικασία είναι, ασυγκρίτως μεγαλύτερη.

Η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει αυτάρκης σε αίμα. Έχουμε πλησιάσει στο να είμαστε αυτάρκεις χάρη στους υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους μέσα από την κοινωνική προσφορά.

Θα ήθελα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, να ευχαριστήσω τους αιμοδότες μας, να συγχαρώ το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Υπουργείο Υγείας που συμβάλλουν, πανελληνίως, σε μια επιτυχημένη και αποτελεσματική εκστρατεία αιμοδοσίας, η οποία έχει τελικό αποδέκτη τον καθένα μας. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να χρειαστεί αίμα, από το πιο απλό ζήτημα έως το πιο πολύπλοκο θέμα υγείας και γι' αυτό η σημερινή μέρα, είναι μέρα διάδοσης και ανάδειξης της αποστολής τής αιμοδοσίας αλλά στην πραγματικότητα, μέρα αιμοδοσίας είναι κάθε μέρα του έτους. Γιατί κάθε μέρα του έτους και ιδιαίτερα τις πιο δύσκολες καλοκαιρινές μέρες, που η αιμοδοσία κάπως ελαττώνεται, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το καθήκον.

Σήμερα, εδώ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αυτό το καθήκον επιτελείται με τρόπο εντυπωσιακό και είναι όλοι οι παράγοντες αυτής της διαδικασίας άξιοι συγχαρητηρίων».

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. Έλενα Τσάγκαρη καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τη δράση που διοργάνωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας, για έβδομη συνεχή χρονιά:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
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