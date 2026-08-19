Θάλασσες σαν πισίνα: Γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο κρύβει κινδύνους

Οι ευρωπαϊκές θάλασσες θερμαίνονται με ραγδαίους ρυθμούς, προκαλώντας σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις που κρύβονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια των κυμάτων. Σύμφωνα με νέα έρευνα της διεθνούς επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution (WWA), που δημοσίευσε το Euronews, η καύση ορυκτών καυσίμων και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελούν τον κύριο παράγοντα πίσω από την άνοδο της θερμοκρασίας, έχοντας προσθέσει περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στα νερά της Μεσογείου αυτό το καλοκαίρι, καθώς και 1,3 έως 1,4 βαθμούς στις θάλασσες της Δυτικής Ευρώπης.

Αποδιοργάνωση των ειδών και επιπτώσεις στη στεριά

Η κατάσταση δεν αφορά απλώς μια ευχάριστη μεταβολή για όσους κάνουν διακοπές στις ακτές. Όπως ανακοινώθηκε από τους ερευνητές, ο συνδυασμός παρατηρήσεων και κλιματικών μοντέλων καταγράφει ότι πολλά είδη αναγκάζονται να μεταναστεύσουν βορειότερα αναζητώντας ψυχρότερα νερά, διαταράσσοντας την τροφική αλυσίδα, την παράκτια αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Ο περιβαλλοντικός φυσικός του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία, Thomas Frölicher, επισημαίνει ότι από τα ανοιχτά της Ιρλανδίας στον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο, τα ευρωπαϊκά ύδατα βιώνουν πρωτοφανείς θερμοκρασιακές αυξήσεις.

Την ίδια ώρα, ο θαλάσσιος οικολόγος John Bruno εξηγεί πως αρκεί μια ελάχιστη άνοδος για να καταστραφούν ολόκληροι οργανισμοί - στους κοραλλιογενείς υφάλους, για παράδειγμα, το όριο αυτό βρίσκεται μόλις στον 1 βαθμό Κελσίου. Ορισμένα είδη επωφελούνται από την εξαφάνιση των φυσικών τους εχθρών ή προτιμούν τα θερμότερα νερά, δημιουργώντας μια ριζική αναδιάταξη των πληθυσμών με ξεκάθαρους κερδισμένους και χαμένους. Η υπερθέρμανση των υδάτων επηρεάζει άμεσα και τις παράκτιες περιοχές στη στεριά, καθώς τα θερμά επιφανειακά στρώματα αυξάνουν τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων κυμάτων ζέστης.

Θαλάσσιοι καύσωνες και ιστορικά ρεκόρ

Τα δεδομένα της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι οι ωκεανοί παγκοσμίως κατέγραψαν θερμοκρασιακά ρεκόρ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο. Σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας εκτινάχθηκε έως και πάνω από 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα κατά τις δύο θερμότερες εβδομάδες του μήνα.

Οι επιστήμονες της WWA διαπίστωσαν ότι το 90% του Βισκαϊκού Κόλπου και των ακτών της Ιβηρικής, καθώς και το 80% της Δυτικής Μεσογείου, επλήγησαν φέτος από θαλάσσιους καύσωνες. Χωρίς την υπερθέρμανση που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το ποσοστό αυτό θα περιοριζόταν μόλις στο 40%. Κι όμως, όπως σημειώνει η συν-συγγραφέας της μελέτης και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, Claire Bergin, ενώ τα ζεστά νερά μπορεί να φαίνονται ελκυστικά για τους λουόμενους των βόρειων χωρών, οι συνέπειες για τη θαλάσσια ζωή κάτω από την επιφάνεια παραμένουν δραματικές.

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