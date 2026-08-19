Θάλασσες σαν πισίνα: Γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο κρύβει κινδύνους

Έρευνα της ομάδας World Weather Attribution κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θάλασσες σαν πισίνα: Γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο κρύβει κινδύνους
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ευρωπαϊκές θάλασσες θερμαίνονται με ραγδαίους ρυθμούς, προκαλώντας σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις που κρύβονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια των κυμάτων. Σύμφωνα με νέα έρευνα της διεθνούς επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution (WWA), που δημοσίευσε το Euronews, η καύση ορυκτών καυσίμων και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελούν τον κύριο παράγοντα πίσω από την άνοδο της θερμοκρασίας, έχοντας προσθέσει περίπου 2 βαθμούς Κελσίου στα νερά της Μεσογείου αυτό το καλοκαίρι, καθώς και 1,3 έως 1,4 βαθμούς στις θάλασσες της Δυτικής Ευρώπης.

Αποδιοργάνωση των ειδών και επιπτώσεις στη στεριά

Η κατάσταση δεν αφορά απλώς μια ευχάριστη μεταβολή για όσους κάνουν διακοπές στις ακτές. Όπως ανακοινώθηκε από τους ερευνητές, ο συνδυασμός παρατηρήσεων και κλιματικών μοντέλων καταγράφει ότι πολλά είδη αναγκάζονται να μεταναστεύσουν βορειότερα αναζητώντας ψυχρότερα νερά, διαταράσσοντας την τροφική αλυσίδα, την παράκτια αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Ο περιβαλλοντικός φυσικός του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία, Thomas Frölicher, επισημαίνει ότι από τα ανοιχτά της Ιρλανδίας στον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο, τα ευρωπαϊκά ύδατα βιώνουν πρωτοφανείς θερμοκρασιακές αυξήσεις.

Την ίδια ώρα, ο θαλάσσιος οικολόγος John Bruno εξηγεί πως αρκεί μια ελάχιστη άνοδος για να καταστραφούν ολόκληροι οργανισμοί - στους κοραλλιογενείς υφάλους, για παράδειγμα, το όριο αυτό βρίσκεται μόλις στον 1 βαθμό Κελσίου. Ορισμένα είδη επωφελούνται από την εξαφάνιση των φυσικών τους εχθρών ή προτιμούν τα θερμότερα νερά, δημιουργώντας μια ριζική αναδιάταξη των πληθυσμών με ξεκάθαρους κερδισμένους και χαμένους. Η υπερθέρμανση των υδάτων επηρεάζει άμεσα και τις παράκτιες περιοχές στη στεριά, καθώς τα θερμά επιφανειακά στρώματα αυξάνουν τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων κυμάτων ζέστης.

Θαλάσσιοι καύσωνες και ιστορικά ρεκόρ

Τα δεδομένα της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι οι ωκεανοί παγκοσμίως κατέγραψαν θερμοκρασιακά ρεκόρ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο. Σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας εκτινάχθηκε έως και πάνω από 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα κατά τις δύο θερμότερες εβδομάδες του μήνα.

Οι επιστήμονες της WWA διαπίστωσαν ότι το 90% του Βισκαϊκού Κόλπου και των ακτών της Ιβηρικής, καθώς και το 80% της Δυτικής Μεσογείου, επλήγησαν φέτος από θαλάσσιους καύσωνες. Χωρίς την υπερθέρμανση που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το ποσοστό αυτό θα περιοριζόταν μόλις στο 40%. Κι όμως, όπως σημειώνει η συν-συγγραφέας της μελέτης και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, Claire Bergin, ενώ τα ζεστά νερά μπορεί να φαίνονται ελκυστικά για τους λουόμενους των βόρειων χωρών, οι συνέπειες για τη θαλάσσια ζωή κάτω από την επιφάνεια παραμένουν δραματικές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο χειρουργείο ο Ναν, δύο μήνες εκτός δράσης

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Άγραφα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα 

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν, φέτος η συνάντηση της «χρονιάς» -Το επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κατέρρευσε μπαλκόνι - Παραλίγο γλίτωσε οδηγός με μηχανάκι

19:01LIFESTYLE

Η Ελένη Ράντου απάντησε στους επικριτές της για την φωτογραφία με μπικίνι: «Μου έρχονται γέλια»

18:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ νέος γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

18:58ΕΘΝΙΚΑ

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο με νέες παραβιάσεις

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Στη Συρία ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ - Ο συμβολισμός μετά το πλήγμα στην αεροπορική βάση

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βραζιλία - Τουλάχιστον 23 νεκροί σε τροχαίο με φορτηγό και λεωφορείο

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Washington Times: Το Πεντάγωνο εξετάζει επιλογές για χρήση πυρηνικών όπλων

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ξεκίνησε εισαγωγές καυσίμων μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Βύρωνα για την εξαφάνιση δύο 14χρονων από δομή φιλοξενίας

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αστυνομικός» έπεισε ηλικιωμένη να δώσει μετρητά και κοσμήματα 28.000 ευρώ

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην κηδεία του δημάρχου Φούρνων: Με αναμμένους πυρσούς τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι - Βίντεο

18:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volvo μετατρέπει με το Safety Coach την ασφαλή οδήγηση σε… οικονομικό όφελος

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Πώς συνετρίβη το ελικόπτερο Bell - Η τεχνική ανάλυση του πραγματογνώμονα Μανούσου Τραχαλάκη

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία 18χρονης για βιασμό σε beach bar

18:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Όχι» του ΣτΕ στην επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο - Το σκεπτικό της απόφασης

18:03LIFESTYLE

Στη Σαντορίνη Πάρις και Νίκι Χίλτον: «Οικογενειακές διακοπές αλά ελληνικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

12:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Στους Τούρκους πρέπει να μιλάς με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην κηδεία του δημάρχου Φούρνων: Με αναμμένους πυρσούς τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι - Βίντεο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

18:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Όχι» του ΣτΕ στην επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο - Το σκεπτικό της απόφασης

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία: Το πραγματικό πρόβλημα, η λύση που αποφεύγουμε και μια σημαντική λεπτομέρεια – Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: Έρχονται 40άρια - «Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα»

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Γέρακα, δίπλα στην Αττική Οδό – Ήχησε το «112»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Πώς συνετρίβη το ελικόπτερο Bell - Η τεχνική ανάλυση του πραγματογνώμονα Μανούσου Τραχαλάκη

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Άμεση αντίδραση μετά τις ιρανικές απειλές: Παραμένουν στην Κύπρο 4 F-16 και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» - Μέτρα και στη Σούδα

15:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Σε τέσσερις άξονες τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός 

16:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρωας πιλότος κατάφερε να προσγειώσει ιδιωτικό τζετ χωρίς μπροστινούς τροχούς - Δεν τραυματίστηκε κανείς

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η θάλασσα «αχνίζει»: Το καιρικό φαινόμενο sea smoke κάλυψε τις Κυκλάδες

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Φρικτός θάνατος 29χρονης μέλλουσας νύφης - Αρκούδα την έσυρε έξω από τη σκηνή, την σκότωσε και την έθαψε

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σεσημασμένος για κλοπές και διαρρήξεις ο 38χρονος που ακινητοποίησε ο αντιδήμαρχος

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Στη Συρία ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ - Ο συμβολισμός μετά το πλήγμα στην αεροπορική βάση

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Botox από λαγοκέφαλο; Πώς το τοξικό ψάρι έγινε ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ