Ιταλία: 28χρονη πνίγηκε από μπουκιά με κομμάτι μπέικον

Τραγωδία σημειώθηκε στο Καποντιμόντε, στην επαρχία του Βιτέρμπο, όπου μια 28χρονη μητέρα δύο παιδιών πέθανε έπειτα από έξι ημέρες νοσηλείας, αφού πνίγηκε από μια μπουκιά με κομμάτι μπέικον.

Η γυναίκα, Ρακέλε Φεράρα, πνίγηκε στις 13 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βγήκε στον δρόμο ζητώντας βοήθεια, καθώς είχε πάθει απόφραξη των αεραγωγών από μια μπουκιά φαγητού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Το πλήρωμα του ιταλικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας προσπάθησε επί αρκετή ώρα να την επαναφέρει, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, μεταξύ των οποίων και τον χειρισμό Χάιμλιχ (Heimlich), ο οποίος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις απόφραξης των αεραγωγών από ξένο σώμα.

Στη συνέχεια, η 28χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο-ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Santa Rosa του Βιτέρμπο, όπου νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον εγκεφαλικό θάνατό της.

Η οικογένειά της έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη δωρεά και λήψη των οργάνων της.

Ο Δήμος Καποντιμόντε εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κηδεία της Ρακέλε Φεράρα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 16:30, στην εκκλησία Madonna del Monte στο Καποντιμόντε.

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