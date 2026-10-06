Τανζανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους μετά τη σύγκρουση με ζέβρα

Snapshot Ένα αεροσκάφος της Sindbard Air συγκρούστηκε με ζέβρα κατά την απογείωση από το Σερένγκετι και αναγκάστηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο.

Το Embraer EMB-120 προσγειώθηκε με τον κύριο τροχό ανασηκωμένο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο αεροσκάφος, αλλά όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα βγήκαν σώοι.

Οι αεροπορικές αρχές της Τανζανίας διερευνούν το περιστατικό, ενώ οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο ανεστάλησαν προσωρινά.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η σύγκρουση με τη ζέβρα προκάλεσε άμεσα το πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης.

Ο αεροδιάδρομος Seronera, που εξυπηρετεί το Εθνικό Πάρκο Σερένγκετι, είναι σημαντικός για τις τοπικές πτήσεις που μεταφέρουν περίπου 500.000 τουρίστες ετησίως. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος της Sindbard Air, που εκτελούσε πτήση από το Σερένγκετι προς τη Ζανζιβάρη, άλλαξε πορεία προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο, αφού η σύγκρουση με τη ζέβρα προκάλεσε προβλήματα στο σύστημα προσγείωσης.

Το αεροσκάφος - σαφάρι που μετέφερε 30 άτομα υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση, αφού χτύπησε και σκότωσε μια ζέβρα κατά την απογείωση στην Τανζανία.

Το αεροσκάφος της Sindbard Air μετέφερε 26 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, όταν συγκρούστηκε με το ζώο στον διάδρομο απογείωσης και άλλαξε πορεία προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο μετά τη σύγκρουση, αλλά δεν κατάφερε να κατεβάσει τον κύριο τροχό προσγείωσης του αεροσκάφους.

Το Embraer EMB-120 αναγκάστηκε τελικά να προσγειωθεί με τον κύριο τροχό ανασηκωμένο.

Δραματικές εικόνες έδειχναν καπνό να βγαίνει από το αεροσκάφος, καθώς το κάτω μέρος του ξύνονταν στον διάδρομο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

Όλοι οι επιβάτες βγήκαν σώοι, ενώ το αεροσκάφος υπέστη σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με το Aviation Herald.

Οι αεροπορικές αρχές της Τανζανίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κιλιμάντζαρο ανεστάλησαν προσωρινά μετά την αναγκαστική προσγείωση. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα αν η σύγκρουση με τη ζέβρα προκάλεσε άμεσα το πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης.

Ο αεροδιάδρομος Seronera είναι ένας από τους κύριους αεροδιαδρόμους που εξυπηρετούν το Εθνικό Πάρκο Σερένγκετι και διαχειρίζεται τοπικές πτήσεις που μεταφέρουν επισκέπτες προς και από το καταφύγιο. Περίπου 500.000 τουρίστες επισκέπτονται το Σερένγκετι κάθε χρόνο.