Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

Οι νεαροί, όλοι ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι είχαν εκτιμήσει λάθος το βάθος και το ρεύμα του νερού της Αραβικής Θάλασσας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οκτώ μαθητές ηλικίας 16 ετών πνίγηκαν στην παραλία Diveagar της Ινδίας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.
  • Οι μαθητές υπερεκτίμησαν το βάθος και το ρεύμα της Αραβικής Θάλασσας, σύμφωνα με την αστυνομία.
  • Στην εκδρομή συμμετείχαν 42 μαθητές και έξι δάσκαλοι από την Ακαδημία Winners στο Alandi.
  • Οι αρχές ανέσυραν τα πτώματα των μαθητών και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
  • Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινότητα και τις οικογένειες των θυμάτων.
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Σε τραγωδία κατέληξε μία σχολική εκδρομή στην Ινδία, όταν 8 έφηβοι μαθητές παρασύρθηκαν ενώ κολυμπούσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη στην παραλία Diveagar την 1η Οκτωβρίου, με τρομοκρατημένους λουόμενους και συμμαθητές να προσπαθούν απελπισμένα να σώσουν τα παιδιά.

Οι νεαροί, όλοι ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι είχαν εκτιμήσει λάθος το βάθος και το ρεύμα του νερού της Αραβικής Θάλασσας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην εκδρομή συμμετείχαν 42 μαθητές και έξι δάσκαλοι από την Ακαδημία Winners στο Alandi.

Μόλις σήμανε συναγερμός, οι αστυνομικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ξεκίνησαν μια επείγουσα αποστολή διάσωσης.

Και τα οκτώ πτώματα τελικά ανασύρθηκαν και οι μαθητές σύρθηκαν στην παραλία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρχές κατονόμασαν τα θύματα ως Yash Kiran Wankhede, Soham Tukaram Bhandwalkar, Tanmay Dattatray Vahile, Kaustubh Sandeep Daund, Kaivalya Satish Wasankar, Rajveer Yuvraj Vahile, Pranav Ramdas Bansod και Sumit Bharat Ahire.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τις πλήρεις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

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