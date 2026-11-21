Snapshot Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης πέθανε σε ηλικία 89 ετών τα ξημερώματα.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα το 1955 και εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής.

Υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ και μετά τη συνταξιοδότησή του διετέλεσε διευθυντής Ιδρύματος και εκπαιδευτής νέων δημοσιογράφων.

Αφησε πλούσιο συγγραφικό έργο με βιβλία, σενάρια ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Η ΕΣΗΕΑ τον περιγράφει ως υπόδειγμα ήθους και αφοσίωσης στη δημοσιογραφία, ασκώντας κριτική με επιχειρήματα και χωρίς λαϊκισμούς. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα, σε ηλικία 89 ετών, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ιδιαίτερη θλίψη για την την απώλεια του διακεκριμένου δημοσιογράφου.

Ο Δημήτρης Ζαννίδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1937. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών σε ηλικία 18 ετών, το 1955, ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης στην εφημερίδα «Αθηναϊκή». Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα», «Ελεύθερος», τα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα» και στην «Απογευματινή της Κυριακής», έως τη συνταξιοδότησή του. Για δεκαετίες εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής, ενώ υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διετέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος Αθανασίου Μπότση ενώ δίδαξε σε σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους.

Εκτός από μια εξαιρετική επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, ο εκλιπών αφήνει πίσω του και ένα πλούσιο και μεστό συγγραφικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρεται: «Οδός Χ, αριθμός 16.», «Μυστικοί Πράκτορες». Σενάρια που έγιναν ταινίες όπως: «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί», «Τα Διαμάντια». Σενάρια που έγιναν τηλεοπτικές σειρές: «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες», «Άγονη Γραμμή» κ.ά.

Ο Δημήτρης Ζαννίδης υπήρξε υπόδειγμα αγαπητού, αξιοπρεπούς και καταρτισμένου συναδέλφου. Άσκησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αφοσίωση ενώ ως σχολιαστής ασκούσε κριτική με επιχειρήματα, μακριά από κραυγές και λαϊκισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο με την πολυσχιδή προσωπικότητα, ο οποίος με τη μακρόχρονη παρουσία του τίμησε το δημοσιογραφικό κλάδο.

Τα στοιχεία της κηδείας του Δημήτρη Ζαννίδη θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

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