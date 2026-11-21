Snapshot Σε αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα σε κελιά κρατουμένων.

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών ημεδαπών κρατουμένων για κατοχή κινητών τηλεφώνων.

Σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, ναρκωτικά δισκία, αυτοσχέδια μαχαίρια, πουροκόφτης και μη λειτουργικό κινητό.

Για τα ευρήματα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων για παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, όπλων και κινητών τηλεφώνων.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε μεσημέρι της Παρασκευής στις φυλακές Μαλανδρίνου Φωκίδος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες, σε κελιά κρατουμένων, σε τρία από τα οποία εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.

Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων, ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων, κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων, 28 ναρκωτικά δισκία, 2 αυτοσχέδια μαχαίρια, μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και πουροκόφτης.

Για τα ανευρεθέντα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.