Snapshot Αυτοκίνητο παρέσυρε 70χρονο και την εγγονή του στο Ηράκλειο, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο.

Παππούς και εγγονή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Την ίδια ώρα σημειώθηκαν δύο ακόμα τροχαία στο Ηράκλειο, ένα με εκτροπή οχήματος στις εργατικές κατοικίες Κατσαμπά και ένα στη Σοφοκλή Βενιζέλου.

Τα δύο επιπλέον τροχαία προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές και ελαφρείς τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Αυτοκίνητο παρέσυρε 70χρονο και την εγγονή του, την ώρα που εκείνοι πήγαιναν να περάσουν το δρόμο, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παππούς και εγγονή διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υγεία τους δεν κινδυνεύει.

Εν τω μεταξύ, ακόμη δύο τροχαία σημειώθηκαν σε παράλληλο χρόνο: το ένα στις εργατικές κατοικίες Κατσαμπά, με την εκτροπή οχήματος και το άλλο στην Σοφοκλή Βενιζέλου στην παραλιακή. Αμφότερα, περιορίστηκαν στις υλικές ζημιές, με τους τραυματισμούς να είναι ελαφρείς και στις δυο περιπτώσεις.

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