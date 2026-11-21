Snapshot Ένας 79χρονος οδηγός δικύκλου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Δράμας Νευροκοπίου μετά από απότομη αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο 79χρονος ήταν σταματημένος στη δεξιά πλευρά του δρόμου πριν κάνει απότομα αριστερά.

Ο 79χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου κατέληξε.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας-Νευροκοπίου, όταν ένας 79χρονος που επέβαινε σε δίκυκλο μοτοποδήλατο, ενώ ήταν σταματημένος στην δεξιά πλευρά του δρόμου, έκανε, απότομα, αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 79χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου κατέληξε. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.

Διαβάστε επίσης