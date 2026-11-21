Snapshot Οι θερμές αέριες μάζες που ανεβάζουν τις θερμοκρασίες θα εκτοπιστούν και η ψύχρα από τη βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσει και τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ο καιρός στην Ελλάδα θα παραμείνει φθινοπωρινός με φυσιολογικές θερμοκρασίες και αυξημένες βροχές προς το τέλος Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου.

Δεν αναμένεται χειμώνας στην Ελλάδα πριν τα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στατιστικά και τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Η πιθανότητα για καθαρά χειμερινές καιρικές συνθήκες από τις αρχές Δεκεμβρίου θα ξεκαθαρίσει μετά τις 25 Νοεμβρίου.

Ο Νοέμβριος αναμένεται να κλείσει με καιρικές συνθήκες που θα είναι σύμφωνες με το φθινόπωρο, χωρίς πρόωρη εμφάνιση χειμώνα. Snapshot powered by AI

O καιρός θα συνεχίσει να είναι ευχάριστος αυτό το Σαββατοκύριακο, με τάση σταδιακά οι θερμοκρασίες να αρχίσουν να επανέρχονται κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, ειδικά από τα μέσα της νέας εβδομάδας και με την προοπτική ο Νοέμβριος να μας αποχαιρετήσει τόσο με βροχές όσο και με θερμοκρασίες που θα συμβαδίζουν με το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Τάση αλλαγής της κυκλοφορίας από ζωνική σε μεσημβρινή στην Ευρώπη από τα μέσα της νέας εβδομάδας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να ανοίξει ο δρόμος στις ψυχρότερες αέριες μάζες από την Βόρεια και την Βορειανατολική Ευρώπη, ωστε να καταλήξουν ως έναν βαθμό και στην λεκάνη της Μεσογείου.Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι θερμές αέριες μάζες που έχουν ανεβάσει τις θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής θα εκτοπιστούν και από την Ελλάδα.

Όμως...Χειμώνας δεν θα επικρατήσει στην χώρα μας, αλλά φυσιολογικό φθινόπωρο, με τον υδράργυρο να σημειώνει σημαντική πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, κινούμενες σταδιακά μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια με βάση τον μήνα που διανύουμε, ενώ και οι βροχές δείχνουν να αυξάνονται, ειδικά όσο θα οδεύουμε προς τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου, με τάση να διατηρηθούν και τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, αυτό που παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ενδεχόμενο ο καιρός να αποκτήσει καθαρά χειμερινές διαθέσεις τόσο θερμοκρασιακά όσο και καιρικά και στην Ελλάδα με το καλημέρα του Δεκεμβρίου, όμως πέρα των 5 ημερών θεωρείται τάση του καιρού η οποία και θα ξεκαθαρίσει μετά τις 25 Νοεμβρίου και όχι νωρίτερα.

Επομένως γι' αυτό το σενάριο θα μιλήσουμε αναλυτικότερα προς το τέλος της νέας εβδομάδας.Έτσι, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι ευχάριστος αυτό το Σαββατοκύριακο, με τάση σταδιακά οι θερμοκρασίες να αρχίσουν να επανέρχονται κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, ειδικά από τα μέσα της νέας εβδομάδας και με την προοπτική ο Νοέμβριος να μας αποχαιρετήσει τόσο με βροχές όσο και με θερμοκρασίες που θα συμβαδίζουν με το φθινόπωρο.

Όσον αφορά τον χειμώνα, μετεωρολογικά ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου και αστρονομικά (με βάση την κλίση του άξονα περιστροφής της Γης - χειμερινό ηλιοστάσιο), από τις 21 Δεκεμβρίου στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ στην Ελλάδα στατιστικά ξεκινά από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Επομένως, μην βιαζόμαστε αλλά ούτε και να ακυρώνουμε μία εποχή του χρόνου πριν καν ξεκινήσει!

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