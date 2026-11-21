Snapshot Ένας 17χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο.

Ο ανήλικος κινήθηκε επικίνδυνα στην Περιφερειακή οδό, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπους και περιουσίες.

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή της προέκτασης της οδού Ωραιοκάστρου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Η μοτοσικλέτα δεν είχε κρατική πινακίδα κατά τον έλεγχο. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη 17χρονος οδηγός μοτοσικλέτας το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος, στην περιοχή του Ευόσμου και στη συνέχεια κινήθηκε επί της Περιφερειακής οδού (κατεύθυνση προς ανατολικά) με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για άνθρωπο ή ξένα πράγματα.

Τελικά η μοτοσικλέτα με τον ανήλικο οδηγό κινητοποιήθηκε στη συμβολή της προέκτασης της οδού Ωραιοκάστρου με τον παράδρομο της Περιφερειακής οδού. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες στον 17χρονο ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα δεν έφερε κρατική πινακίδα.

Διαβάστε επίσης