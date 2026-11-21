Snapshot Δικαστής στο Μιζούρι επικύρωσε συμφωνία με την Bayer για αποζημιώσεις έως 7,25 δισ. δολάρια σχετικά με αγωγές για το ζιζανιοκτόνο Roundup και τη γλυφοσάτη.

Η Bayer έχει ήδη επιβαρυνθεί με κόστος άνω των 10 δισ. δολαρίων από το 2018 λόγω νομικών διενέξεων που αφορούν τη γλυφοσάτη.

Η συμφωνία καλύπτει αποζημιώσεις από 10.000 έως 165.000 δολάρια για θύματα με λέμφωμα μη Χότζκιν και μελλοντικούς εκτεθειμένους.

Η Bayer αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ευθύνης, ενώ η αμερικανική EPA δεν θεωρεί τη γλυφοσάτη καρκινογόνο, παρά τις αντίθετες αξιολογήσεις του ΠΟΥ.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση των δικαστικών υποθέσεων και την εστίαση της Bayer στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Δικαστής στο Μιζούρι επικύρωσε συμφωνία με την οποία η Bayer, ο παγκόσμιος κολοσσός στον αγροχημικό τομέα, δεσμεύεται να καταβάλει αποζημιώσεις που ενδέχεται να φτάσουν τα 7,25 δισ. δολάρια, προκειμένου να κλείσει οριστικά το σύνολο των αγωγών που αφορούν το ζιζανιοκτόνο Roundup και τη δραστική ουσία του, τη γλυφοσάτη.

Οι διενέξεις γύρω από τη γλυφοσάτη, η οποία έχει κατηγορηθεί για καρκινογόνο δράση, έχουν επιβαρύνει τη Bayer με κόστος άνω των 10 δισ. δολαρίων από το 2018, όταν η γερμανική εταιρεία απέκτησε τη Monsanto, δημιουργό του Roundup. Η πρόσφατη δικαστική απόφαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίλυση αυτών των νομικών διενέξεων, με στόχο τη «γύρισμα της σελίδας» στις αντιδικίες, όπως δηλώνει ο όμιλος.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος Μπιλ Άντερσον χαρακτήρισε την έγκριση της συμφωνίας ως «καθοριστικό ορόσημο» στη στρατηγική της Bayer για τη μείωση των νομικών κινδύνων που σχετίζονται με το Roundup, τόσο σε εκκρεμείς όσο και σε μελλοντικές υποθέσεις.

Το δικαστήριο του Σεντ Λούις, επίσης στο Μιζούρι, είχε ήδη δώσει προκαταρκτική έγκριση στη συλλογική συμφωνία, ενώ χθες ο δικαστής Τίμοθι Μπόιερ επικύρωσε οριστικά και αμετάκλητα τη συμφωνία. Η απόφαση αυτή διασφαλίζει αποζημιώσεις για τα θύματα που πάσχουν από λέμφωμα μη Χότζκιν (ΛΜΧ), μία μορφή καρκίνου που σχετίζεται με τη χρήση του Roundup.

Οι αποζημιώσεις προβλέπονται να κυμαίνονται από 10.000 έως 165.000 δολάρια και καλύπτουν τόσο όσους έχουν ήδη διαγνωστεί, όσο και όσους ενδέχεται να εκτεθούν στο Roundup στο μέλλον, ακόμη και αν δεν προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο διορισμένος συνήγορος των εναγόντων, Κρίστοφερ Σίγκερ, χαρακτήρισε την απόφαση ως «δικαιοσύνη που αναμένει πάνω από μια δεκαετία» για τα θύματα.

Παρά τις κατηγορίες, η Bayer ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία δεν αποτελεί παραδοχή ευθύνης ή σφάλματος. Το Roundup, με δραστική ουσία τη γλυφοσάτη, έχει κατηγορηθεί ότι ευνοεί την ανάπτυξη λεμφωμάτων μη Χότζκιν, ενώ η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) δεν το θεωρεί καρκινογόνο.

Αντίθετα, το 2015 το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε χαρακτηρίσει τη γλυφοσάτη ως «πιθανώς καρκινογόνα» ουσία, δημιουργώντας έναν παρατεταμένο επιστημονικό και νομικό διάλογο γύρω από την ασφάλεια του προϊόντος.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα πιθανό τέλος σε μια μακρά σειρά δικαστικών υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τη Bayer και την αγορά αγροχημικών παγκοσμίως.

Η εταιρεία ελπίζει ότι, σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, θα μπορέσει να επικεντρωθεί ξανά στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω τις νομικές διαμάχες για το Roundup.