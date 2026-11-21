Μια νέα εποχή στις οικογενειακές κρουαζιέρες εγκαινιάζει η Carnival Cruise Line, καθώς ανακοίνωσε ότι το νέο της κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει, για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, καμπίνες και χώρους αποκλειστικά για ενηλίκους.

Το Carnival Destiny, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τα ταξίδια του το 2029, θα είναι το πρώτο από τα τρία νέα μεγαθήρια της κατηγορίας Ace Class. Θα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 8.000 επιβάτες, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει σημαντικά περισσότερες επιλογές τόσο για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα παιδιά όσο και για τις οικογένειες.

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