Snapshot Η Lamborghini Temerario Spyder διαθέτει 920 ίππους και φτάνει τα 343 χλμ./ώρα.

Η σκληρή οροφή της ανοδιπλώνεται ηλεκτρικά και αποθηκεύεται όρθια πίσω από τα καθίσματα.

Αυτή η σχεδίαση αποφεύγει την οριζόντια τοποθέτηση της οροφής πάνω από τον κινητήρα V8.

Με την οροφή διπλωμένη, το κέντρο βάρους της αυξάνεται κατά 7 χιλιοστά και μετατοπίζεται κατά 11 χιλιοστά προς τον πίσω άξονα. Snapshot powered by AI

Η νέα Lamborghini Temerario Spyder έχει 920 ίππους και φτάνει τα 343 χλμ./ώρα, όμως η πιο ενδιαφέρουσα διαφορά της από την κουπέ φαίνεται όταν ο οδηγός ανοίξει την οροφή.

Για πρώτη φορά σε Lamborghini, η σκληρή οροφή αναδιπλώνεται ηλεκτρικά και τα δύο τμήματά της αποθηκεύονται όρθια πίσω από τα καθίσματα. Κι αυτό γιατί οι μηχανικοί στη Sant’Agata είχαν έναν καλό λόγο να αποφύγουν την οριζόντια τοποθέτησή τους πάνω από τον V8.

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