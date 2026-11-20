Το νέο T-Roc R αποδίδει 333 ίππους και 420 Nm, ακριβώς όσο και το Golf R, όμως έχει και μια ιδιαίτερότητα μιας και ο turbo των 2.000 κυβικών του συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 48 Volt.

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