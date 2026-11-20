Snapshot Ο Άκης Σκέρτσος κάλεσε την αντιπολίτευση να μελετήσει τα ήδη υλοποιούμενα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πριν προτείνει νέα.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει 25 μέτρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών, 16 μέτρα στήριξης εισοδημάτων και 14 οριζόντια μέτρα.

Τρέχει πρόγραμμα 480 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, αλλά δεν είναι αληθές ότι όλα τα κλειστά ακίνητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για ρεαλιστικές και υπεύθυνες προσεγγίσεις στο στεγαστικό ζήτημα λόγω της σοβαρότητας και της επίδρασής του σε εκατομμύρια πολίτες. Snapshot powered by AI

Κατά της αντιπολίτευσης στράφηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, προτείνοντας στα κόμματα να μην υπόσχονται «πύργους στην άμμο», όσον αφορά στο στεγαστικό, καθώς και να μελετήσουν πρώτα τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Σε ανάρτησή του, ο Άκης Σκέρτσος προσέφερε ένα «σκονάκι» - όπως το αποκάλεσε- για «όσες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να προτείνουν μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα», αναφέροντας στη συνέχεια πως η αντιπολίτευση θα έπρεπε πρώτα να μελετήσει «τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση ώστε να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται»

«Και, επίσης, ας είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, διότι κινδυνεύουν να υπόσχονται "πύργους στην άμμο"», συνεχίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πριν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλήσουν δημόσια και προτείνουν “νέα” μέτρα, ας μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση ώστε να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται.

Και, επίσης, ας είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, διότι κινδυνεύουν να υπόσχονται "πύργους στην άμμο".

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δεδδηε, τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε όλη την επικράτεια είναι συνολικά ~780.000, ενώ στην αττική προσεγγίζουν τις 238.000. Σε αυτά ένα μεγάλο τμήμα είναι εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες σε ημιαστικές περιοχές και οικισμούς εκτός πόλεων, ενώ ένα εξίσου μεγάλο τμήμα είναι επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες.

Συνεπώς, ναι υπάρχουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μπορούν να ανακαινιστούν και ήδη τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα 480 εκ. ευρώ για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, είναι “μύθος” ότι όλα τα κλειστά ακίνητα είναι κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πιεστικό πρόβλημα για να τοποθετούμαστε χωρίς γνώση όλων των δεδομένων. Επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών μας και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Γι’ αυτό και απαιτείται ευθύνη και πραγματισμός από όλους».

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