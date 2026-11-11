Στεγαστικό: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στα πλαίσια πανευρωπαϊκής κινητοποίησης

Snapshot Πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος για τη στεγαστική κρίση με συμμετοχή πλήθους κόσμου, φορέων και συνδικάτων.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία με επίκεντρο την Ισπανία για το αυξημένο κόστος στέγασης.

Η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για όλους» οργανώνει τη διαμαρτυρία στην Αθήνα με τη στήριξη κατοίκων, οργανώσεων, σωματείων, φοιτητών και πολιτικών φορέων.

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται παράλληλη συγκέντρωση στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην κάτω Τούμπα.

Οι διαδηλωτές ζητούν προσιτή στέγη, προστασία των ενοικιαστών και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Snapshot powered by AI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαυθμώνος, με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου, φορέων και συνδικάτων.

Η σημερινή κινητοποίηση ανήκει στα πλαίσια μίας συντονισμένης πανευρωπαϊκής διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος στη στέγαση, με επίκεντρο την Ισπανία.

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Την κινητοποίηση στην Αθήνα οργανώνει η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για όλους», με τη στήριξη πλήθους ομάδων κατοίκων, οργανώσεων, σωματείων, φοιτητών και πολιτικών φορέων. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται συγκέντρωση από τις 18:30 στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην κάτω Τούμπα.

Οι συμμετέχοντες διεκδικούν προσιτή στέγη, προστασία των ενοικιαστών και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.