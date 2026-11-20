Snapshot Ο 38χρονος ισοβίτης Βούλγαρος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Χανίων για την εισαγωγή πιστολιού με drone στις φυλακές Κρήτης 1.

Το πιστόλι βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων χωρίς όλα τα εξαρτήματα, γεγονός που διερευνάται από τις Αρχές.

Οι Αρχές εξετάζουν αν το όπλο προοριζόταν για επίθεση σε συγκρατούμενο ή για σχέδιο απόδρασης κατά τη μεταγωγή του κρατουμένου.

Αναζητείται ο χειριστής του drone και ερευνάται σύνδεση με δύο παρόμοια περιστατικά παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις ίδιες φυλακές.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό παράνομης εισαγωγής με drone στο κατάστημα κράτησης Κρήτης 1, που θεωρείται πιθανό να αποτελεί οργανωμένο σύστημα. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης προκειμένου να απολογηθεί για το συμβάν με την εισαγωγή πιστολιού με drone στο σωφρονιστικό κατάστημα Κρήτη 1 στην Αγυιά.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ερευνούν κάθε στοιχείο, έχοντας στρέψει την προσοχή τους στις διασυνδέσεις του αλλοδαπού βαρυποινίτη μέσα και έξω από τη φυλακή. Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, είτε ο 38χρονος να σχεδίαζε επίθεση σε βάρος συγκρατούμενού του είτε να χρειαζόταν το όπλο προκειμένου να οργανώσει σχέδιο απόδρασης.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τον χειριστή του drone καθως επίσης και ενδεχόμενη σχέση με ακόμη δύο παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί στις ίδιες φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυποινίτης, έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη και για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού τον Φεβρουάριο του 2026. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλλης Κοκάλη για την ΚΡΗΤΗ TV, ο Βούλγαρος ισοβίτης φέρεται να ζητούσε επίμονα τη μεταγωγή του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το γεγονός αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με την απόπειρα εισαγωγής του πιστολιού, καθώς οι Αρχές διερευνούν αν το όπλο και τυχόν άλλα αντικείμενα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε σχέδιο διαφυγής, ενδεχομένως κατά τη μεταφορά του κρατουμένου. Το δεύτερο σενάριο που βρίσκεται υπό διερεύνηση αφορά την πιθανότητα προετοιμασίας εγκληματικής ενέργειας μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο περιστατικό εισαγωγής ή απόπειρας εισαγωγής παράνομων αντικειμένων με την ίδια μέθοδο στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Εξωτερικών Φρουρών Χανίων, κ. Παναγιώτης Σταφυλαράκης, στην πρώτη περίπτωση το drone καταρρίφθηκε και βρέθηκαν τα αντικείμενα που προορίζονταν για κρατούμενο, ενώ στη δεύτερη το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε αλλά δεν έγινε και ρίψη του αντικειμένου που μετέφερε. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το πρώτο δέμα περιείχε ναρκωτικές ουσίες και κινητά τηλέφωνα.

Αυτή τη φορά, ο άμεσος εντοπισμός του drone από το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς των φυλακών οδήγησε σε ενεργοποίηση του συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωσή του, την κατάρριψή του σε διπλανό οικόπεδο και την ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας. Το πιστόλι, το οποίο βρέθηκε λίγο αργότερα σε κάδο απορριμμάτων σε κοινόχρηστο χώρο του καταστήματος κράτησης, δεν φέρει όλα τα εξαρτήματα, γεγονός που επίσης είναι προς διερεύνηση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως δεν αποκλείεται τα τρία περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους και να πρόκειται για οργανωμένο σύστημα.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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