Snapshot Οι αρχές ερευνούν την απόπειρα εισαγωγής πιστολιού με drone στις φυλακές Χανίων, με παραλήπτη έναν 38χρονο Βούλγαρο ισοβίτη με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή και έχει ομολογήσει την εκτέλεση του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού.

Το πιστόλι που εισήχθη μέσω drone βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο των φυλακών, αλλά έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα, ενώ εξετάζεται ποιος το προμήθευσε και για ποιο σκοπό.

Η δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου έγινε στις φυλακές Δομοκού με τρεις σφαίρες στο κεφάλι παρουσία άλλων κρατουμένων, ενώ ο 38χρονος ισοβίτης θεωρείται υπεύθυνος.

Ο 38χρονος είχε οργανώσει και τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στο Πανόραμα της Βούλας Snapshot powered by AI

Με μεγάλη προσοχή ερευνούν οι αρχές την υπόθεση με την απόπειρα εισαγωγής πιστολιού μέσω drone στις φυλακές Χανίων, καθώς ο κρατούμενος που φέρεται να παρέλαβε το όπλο δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 38χρονο Βούλγαρο ισοβίτη, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με δύο από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις ανθρωποκτονιών των τελευταίων ετών, ενώ θεωρείται πρόσωπο με βαρύ παρελθόν στο χώρο των συμβολαίων θανάτου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 38χρονος βαρυποινίτης που είναι στο επίκεντρο των ερευνών έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ενώ έχει ομολογήσει και την εν ψυχρώ εκτέλεση του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού, τον Φεβρουάριο του 2026.

Με βάση τα παραπάνω, η επιχείρηση εισαγωγής πιστολιού στις φυλακές Χανίων, με παραλήπτη - όπως όλα δείχνουν - τον 38χρονο ισοβίτη, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου, όταν drone προσέγγισε το σωφρονιστικό κατάστημα και έριξε αντικείμενο στον προαύλιο χώρο. Από την εξέταση του υλικού των καμερών διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο περισυνελλέγη από τον Βούλγαρο κρατούμενο.

Στις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο των φυλακών, ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι ποιος επιχείρησε να προμηθεύσει τον συγκεκριμένο ισοβίτη με όπλο και για ποιον σκοπό. Η έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ αναμένονται και νέες ανακοινώσεις από την Αστυνομία.

Η εκτέλεση μέσα στις φυλακές Δομοκού

Ήταν 15 Φεβρουαρίου του 2026 όταν ο Αντώνης Παπαδάτος έπεφτε νεκρός μέσα στις φυλακές Δομοκού, από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Για τη δολοφονία κατηγορείται ο 38χρονος Βούλγαρος, ο οποίος ήδη εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για άλλη ανθρωποκτονία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά από την έρευνα, ο ίδιος είχε αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατο του Παπαδάτου, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος.

Το θύμα δολοφονήθηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι, μέσα σε χώρο του αρχιφυλακείου, παρουσία και άλλων προσώπων.

Το συμβόλαιο θανάτου για τον Γιάννη Μακρή

Ο Βούλγαρος είχε εμπλακεί και στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ο οποίος εκτελέστηκε στις 31 Οκτωβρίου 2018 έξω από το σπίτι του, στο Πανόραμα Βούλας.

Ο 38χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μαζί με τον αδελφό του, προκειμένου, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν το σχέδιο δολοφονίας του επιχειρηματία.

Ο Γιάννης Μακρής δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, με την υπόθεση να αποκαλύπτει τη δράση των δύο αδελφών, που βρέθηκαν τελικά ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο νεότερος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών για συνέργεια.