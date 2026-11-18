Snapshot Το αντικείμενο παραλήφθηκε από αλλοδαπό κρατούμενο, ο οποίος ερευνήθηκε μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους.

Σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με ελλιπή εξαρτήματα.

Έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και οι εμπλεκόμενοι στην απόπειρα εισαγωγής.

Παρόμοιες προσπάθειες παράνομης εισαγωγής αντικειμένων σε φυλακές έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων, όταν drone πλησίασε τις εγκαταστάσεις και έριξε αντικείμενο μέσα στον προαύλιο χώρο.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε εξωτερικός φρουρός, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης drones (anti-drone) από το προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξουδετερώθηκε και έπεσε σε αγροτεμάχιο δίπλα στις φυλακές.

Από τον έλεγχο στις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που είχε πέσει στο προαύλιο παραλήφθηκε από αλλοδαπό κρατούμενο. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν αμέσως σε έρευνα στο κελί του, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους του καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε κάδο απορριμμάτων κοινόχρηστου χώρου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία των φυλακών, με τη συμμετοχή και της Εξωτερικής Φρούρησης.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρήθηκε η εισαγωγή του αντικειμένου στις φυλακές και ποιοι εμπλέκονται.