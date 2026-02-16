Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Βούλγαρος ισοβίτης που πυροβόλησε με πιστόλι και σκότωσε τον Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο, μέσα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, παρουσία του αρχιφύλακα των φυλακών και του επίσης βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, το απόγευμα της Κυριακής 15-2-2-26.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο Βούλγαρος εκτελεστής πυροβόλησε συνολικά τρεις φορές τον Παπαδάτο. Οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι και μία δεν τον πέτυχε.

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Παπαδάτος φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτό τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για την δολοφονία του επιχειρηματία Τζον (Γιάννη) Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στο χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

Προς το παρόν δεν προκύπτει κάποιου άλλου είδους εμπλοκή στο έγκλημα του αρχιφύλακα και του Αλκέτ Ριζάι, πέρα από την παρουσία τους στο σημείο, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχει κάμερες.

Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Εξέτιε ποινή για τη δολοφονία Κορφιάτη στη Ζάκυνθο το θύμα

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα κι ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Κατά τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι από τα χέρια και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Υπό παραίτηση λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων ο αρχιφύλακας

Σημειώνεται ότι, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση για «πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του» η οποία είχε ζητηθεί από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, αλλά δεν είχε ακόμα οριστεί ο αντικαταστάτης του. Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και του εισαγγελέα.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το κλίμα στην Κατεχάκη είναι βαρύ καθώς το συμβάν καταδεικνύει ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι καινούργια διαπίστωση, γιατί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έχει ήδη εδώ και λίγο καιρό κινηθεί διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ασφάλεια των φυλακών και ήδη έχει εγκριθεί κονδύλι 4.000.000 ευρώ, για αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, για τους ελέγχους, προκειμένου να μην μπορούν να εισέρχονται στις φυλακές όπλα, διάφορα αντικείμενα και ναρκωτικά. Το θέμα βρίσκεται ήδη στη φάση του διαγωνισμού.

