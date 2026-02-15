Άγρια δολοφονία στις φυλακές Δομοκού - Πυροβόλησαν κρατούμενο στο γραφείο του Αρχιφύλακα

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε την Κυριακή (15/2) στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι κρατούμενος και φέρει τραύμα από όπλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για άνδρα που είχε κατηγορηθεί για δολοφονία στη Ζάκυνθο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του Αρχιφύλακα, με τις Αρχές να εξετάζουν αν επιχειρήθηκε και επίθεση κατά του Αρχιφύλακα.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

