Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε νεκρή μία 53χρονη γυναίκα, υπήκοος Ισραήλ, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν παραγωγός, διέμενε στο ξενοδοχείο στην οδό Λέκκα όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου. Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος την αναζητούσε, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σώμα της 53χρονης διαπιστώθηκαν μώλωπες στον λαιμό και στα κάτω άκρα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν δεμένη πριν τον θάνατό της. Τα ευρήματα έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις διωκτικές Αρχές, που ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής ενέργειας αλλά και της αυτοχειρίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.