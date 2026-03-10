Διακοπές νερού την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Διοικητικού Συμβουλίου και Τρικάλων
- ΑΘΗΝΑ (ΓΟΥΔΙ)
Μιχαλακοπούλου και Φωκίδος, επηρεάζονται και ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
