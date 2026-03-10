Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια - Αποκλεισμένο το σημείο από την ΕΛ.ΑΣ.

Εμπρηστική επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης σε καφετέρια στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες έσπευσαν στο συμβάν κι έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα καταστήματα και σπίτια, καθώς πρόκειται για πολυσύχναστο και πυκνοκατοικημένο σημείο.

Όπως ανέφεραν οι γείτονες, το κατάστημα ήταν κλειστό χθες, γεγονός που τους προκάλεσε εντύπωση και σήμερα τα ξημερώματα έγινε η εμπρηστική επίθεση.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει με κορδέλες το σημείο και αναμενόταν να μεταβεί στο σημείο ο ιδιοκτήτης της καφετέριας για να ανοίξει και να πάρουν οι αστυνομικοί το υλικό από τις κάμερες, ενώ συγκεντρώνουν παράλληλα οπτικό υλικό κι από παρακείμενες επιχειρήσεις.