Η Αυστραλία χορηγεί ανθρωπιστική βίζα στις 5 αθλήτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Πέντε μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν έλαβαν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους στην Αυστραλία μετά τον αποκλεισμό τους από το Ασιατικό Κύπελλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης στην Καμπέρα. Ο υπουργός Μετανάστευσης Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι οι γυναίκες «μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία» από την αυστραλιανή αστυνομία. Είπε ότι και άλλα μέλη της ομάδας είχαν ενημερωθεί ότι είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στη χώρα.

Οι γυναίκες επρόκειτο να επιστρέψουν αεροπορικώς στην πατρίδα τους, αλλά οι οπαδοί τους εξέφρασαν φόβους για την ασφάλειά τους, καθώς η ομάδα αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο του Ιράν ενόψει του αγώνα της με τη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε κριτική στο Ιράν, με έναν συντηρητικό σχολιαστή να κατηγορεί τα μέλη της ομάδας «για προδοσία σε καιρό πολέμου» και να πιέζει για αυστηρή τιμωρία. Το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βίζας της Αυστραλίας παρέχει μόνιμη προστασία σε πρόσφυγες και άτομα που έχουν ανθρωπιστική ανάγκη. Οι κάτοχοι βίζας μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να σπουδάσουν στη χώρα.

Μιλώντας νωρίς την Τρίτη, ο Μπερκ δήλωσε ότι οι πέντε παίκτριες ήταν χαρούμενες που επιβεβαιώθηκαν τα ονόματά τους: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh και Mona Hamoudi. «Θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες. Είναι αθλήτριες που θέλουν να είναι ασφαλείς», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες διεξάγονταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Είπε ότι τη Δευτέρα «κατέστη σαφές ότι υπήρχαν πέντε γυναίκες που ήθελαν να μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία». Η ομάδα έφυγε από το ξενοδοχείο της την ίδια μέρα και μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία από την αστυνομία. «Λέω και στα άλλα μέλη της ομάδας ότι υπάρχει η ίδια ευκαιρία. Η Αυστραλία έχει βάλει στην καρδιά μας την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Αυτές οι γυναίκες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στη χώρα μας» πρόσθεσε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε επιβεβαίωσε αργότερα ότι στις πέντε παίκτριες είχαν χορηγηθεί βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους. Το βράδυ της Κυριακής, εκατοντάδες οπαδοί περικύκλωσαν το πούλμαν με τις «Λέαινες» του Ιράν καθώς έφευγε από το στάδιο στη Χρυσή Ακτή, φωνάζοντας συνθήματα όπως «σώστε τα κορίτσια μας».

«Θέλω να φιλήσω τα χέρια όλων όσοι βοήθησαν»

Ένα μέλος της οικογένειας μιας εκ των γυναικών -μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας- δήλωσε στον αυστραλιανό ειδησεογραφικό ιστότοπο ABC ότι προστατεύονταν από την αστυνομία και σκόπευαν να ζητήσουν άσυλο. «Θέλω να φιλήσω τα χέρια όλων όσων βοήθησαν», δήλωσε ο ανώνυμος συγγενής στο ABC .

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε δράση μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social. Η Αυστραλία θα πρέπει να «δώσει άσυλο» στις γυναίκες, δήλωσε ο Τραμπ στην αρχική του ανάρτηση. «Οι ΗΠΑ θα τις δεχτούν αν δεν το κάνετε εσείς», πρόσθεσε. Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Τραμπ δημοσίευσε ξανά λέγοντας ότι είχε μιλήσει με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζ και «οι πέντε έχουν ήδη λάβει φροντίδα και οι υπόλοιπες είναι καθ' οδόν».

Η ανάρτηση του Τραμπ φάνηκε επίσης να υποδηλώνει ότι ορισμένα μέλη της ομάδας φοβήθηκαν για την ασφάλεια των οικογενειών τους στο Ιράν και θεώρησαν ότι έπρεπε να «επιστρέψουν». «Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά αυτήν την μάλλον λεπτή κατάσταση. Ο Θεός να ευλογεί την Αυστραλία!», δήλωσε ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλες τις αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου στο τέλος του περασμένου έτους και σταμάτησε να εκδίδει βίζες μετανάστευσης για πολίτες από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θέλει να θέσει «τέρμα στην κατάχρηση» του συστήματος.

«Δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα»

Νωρίτερα, ο Κρεγκ Φόστερ, πρώην αρχηγός της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστραλίας και εξέχων υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι όλοι οι ακτιβιστές είχαν «πολύ εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά τους».

Δήλωσε στο BBC: «Όταν οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει σε ένα τουρνουά που ρυθμίζεται από τη FIFA, είτε πρόκειται για την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου είτε για οποιαδήποτε άλλη συνομοσπονδία, πρέπει να έχει το δικαίωμα στην ασφάλεια και την εξωτερική υποστήριξη για να εκφράσει οποιεσδήποτε ανησυχίες έχει σχετικά με την ασφάλειά της τώρα ή στο μέλλον».

Στον δεύτερο αγώνα τους εναντίον της Αυστραλίας και στη συνέχεια στον τελευταίο αγώνα της Κυριακής εναντίον των Φιλιππίνων, οι Ιρανές τραγούδησαν και χαιρέτισαν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, οδηγώντας τους επικριτές να πιστέψουν ότι είχαν αναγκαστεί να το κάνουν από κυβερνητικούς αξιωματούχους που τους συνόδευαν ως μέρος της αντιπροσωπείας.

Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, πολλοί άνοιξαν επίσης τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, η οποία χρησίμευε ως η επίσημη κρατική σημαία πριν από την Ισλαμική επανάσταση στο Ιράν. Αυτές είχαν εισαχθεί κρυφά στο στάδιο, αψηφώντας τις πινακίδες έξω που έλεγαν ότι μόνο η τρέχουσα επίσημη σημαία του Ιράν μπορούσε να αναρτηθεί.

«Δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα επειδή απειλούνται», δήλωσε η Ναζ Σαφάβι, η οποία παρακολούθησε και τους τρεις αγώνες στους οποίους αγωνίστηκε η ομάδα. «Είμαστε εδώ για να τους δείξουμε ότι τις στηρίζουμε πλήρως».

Καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τη μεταχείριση των αθλητριών μόλις επιστρέψουν στην πατρίδα τους, υπάρχει πίεση για να υποστηριχθούν οι γυναίκες ώστε να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία, εφόσον το επιθυμούν. Δεν είναι σαφές ποιες επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν για τις οικογένειές τους ως αποτέλεσμα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα την Κυριακή, η προπονήτρια της ομάδας, Μαρζίγιε Τζαφάρι, δήλωσε: «Περιμένουμε με ανυπομονησία να επιστρέψουμε. Προσωπικά, θα ήθελα να επιστρέψω στη χώρα μου το συντομότερο δυνατό και να βρεθώ με τους συμπατριώτες μου και την οικογένειά μου».

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε οι υπόλοιπες παίκτριες θα αναχωρήσουν και θα μετακομίσουν - είτε σε διαφορετικό κατάλυμα, είτε πίσω στο Ιράν είτε σε τρίτη χώρα. «Η αυστραλιανή κυβέρνηση θα πρέπει να διαδραματίσει [ρόλο] ηθικής ηγεσίας εδώ», δήλωσε ο Ζάκι Χαϊντάρι, Υπέρμαχος των Δικαιωμάτων των Προσφύγων στη Διεθνή Αμνηστία Αυστραλίας.

«Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή, καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μιλάμε για την ελευθερία τους, την ισότητα, τις διώξεις λόγω φύλου, την ισότητα των φύλων». Αυτό ήταν ένα συναίσθημα που εξέφρασαν και οι οπαδοί το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο.

«Τις ενθαρρύνουμε, ελπίζοντας ότι θα μείνουν εδώ, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι οι ζωές των οικογενειών τους βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε η Μελίκα Τζαχανιάν. «Όποια απόφαση κι αν πάρουν, θα είναι απαίσια, επομένως πρέπει να λάβουν την υποστήριξη της αυστραλιανής κυβέρνησης»

