Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass

Στρατηγική αναμονής από το Μέγαρο Μαξίμου: Πρώτα η εικόνα της κρίσης, μετά τα μέτρα – Οι 4 λόγοι που κάνουν επιφυλακτικό το οικονομικό επιτελείο

Κώστας Τσιτούνας

Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση επιλέγει στάση αναμονής απέναντι στα σενάρια για νέο fuel pass ή power pass, παρά την ανησυχία που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: καμία βιαστική απόφαση πριν αποτυπωθεί η πραγματική έκταση της κρίσης.

Χθες το βράδυ εξάλλου ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό χωρίς ωστόσο να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, δεν αποφασίστηκε κάτι καθώς ο πρωθυπουργός θα λείπει στο Παρίσι. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Όχι σε βεβιασμένες κινήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επιχείρησε να βάλει «φρένο» στις προσδοκίες για άμεσες ανακοινώσεις μέτρων στήριξης. Όπως σημείωσε, υπάρχει σχέδιο που έχει καταρτιστεί μετά από οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο η κυβέρνηση δεν θέλει να προκαλέσει πρόωρες προσδοκίες ή πανικό.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι σε περιόδους διεθνών κρίσεων το μεγαλύτερο λάθος είναι οι βεβιασμένες παρεμβάσεις, πριν γίνει σαφές αν πρόκειται για μια σύντομη αναταραχή ή για μια παρατεταμένη κρίση που θα επηρεάσει βαθιά τις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Οι τέσσερις λόγοι της «στάσης αναμονής»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν να μιλήσει για συγκεκριμένα pass:

  1. Άγνωστη διάρκεια της κρίσης

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποκλιμακωθούν γρήγορα ή να εξελιχθούν σε παρατεταμένη σύγκρουση. Σε αυτή τη φάση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει η αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

  1. Δημοσιονομικά όρια

Παρότι η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, στο οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει «καύσιμα» για την περίπτωση που η κρίση πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

  1. Αποφυγή κερδοσκοπίας

Πρόωρες ανακοινώσεις μέτρων, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κλίμα προσδοκιών στις αγορές, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας στις τιμές καυσίμων ή ενέργειας.

  1. Πρώτα η πραγματική εικόνα των τιμών

Η κυβέρνηση θέλει να δει πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πριν αποφασίσει το εύρος των παρεμβάσεων.

Το σχέδιο υπάρχει – αλλά μένει στο συρτάρι

Παρά την επιφυλακτικότητα, στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι σχέδιο στήριξης υπάρχει και μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.

Ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνει την κοινωνία αβοήθητη σε περιόδους κρίσης, είτε πρόκειται για ενεργειακή κρίση είτε για άλλες εξωγενείς πιέσεις.

Ωστόσο, το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση είναι πως τα μέτρα δεν θα ανακοινώνονται με βάση φήμες ή σενάρια, αλλά μόνο όταν υπάρχει σαφής ανάγκη.

Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Την ίδια στιγμή, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκουν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου έχει τονίσει ότι η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακά αποθέματα που καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες, ενώ οι ροές φυσικού αερίου συνεχίζονται κανονικά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος από μια παρατεταμένη κρίση δεν αφορά την επάρκεια εφοδιασμού, αλλά την πιθανή άνοδο των τιμών ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να μεταφερθεί στην οικονομία μέσω του πληθωρισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος σε συνέντευξη του χθες στο Mega τόνισε ότι «η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα» και όπως χαρακτηριστικά είπε: «Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα», αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Συνολικά, το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους: να καθησυχάσει τους πολίτες ότι υπάρχει σχέδιο, αλλά και να αποφύγει πρόωρες εξαγγελίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεπαρκείς αν η κρίση κλιμακωθεί.

Με άλλα λόγια, στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να αποφύγουν την παγίδα των γρήγορων ανακοινώσεων. Αν τελικά η κρίση οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στην ενέργεια, τότε τα μέτρα –όπως ένα νέο fuel pass ή power pass– θα ενεργοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή και με μεγαλύτερη στόχευση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Geely ετοιμάζει σκληροτράχηλο SUV τύπου Defender που… επιπλέει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» και σήμερα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: 5,6 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά τις δύο πρώτες ημέρες δαπάνησαν οι ΗΠΑ

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες καταναλωτικές τάσεις: Κυνηγούν τις προσφορές και κόβουν τα περιττά έξοδα οι Έλληνες - «Ψαλίδι» σε φαγητό, διασκέδαση, ένδυση και υπόδηση

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη - Παρασύρθηκε από λεωφορείο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 28χρονο - Απειλούσε ανήλικη να του στέλνει ευαίσθητες φωτογραφίες, βίντεο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια - Αποκλεισμένο το σημείο από την ΕΛ.ΑΣ.

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία χορηγεί ανθρωπιστική βίζα στις 5 αθλήτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα - Φόβοι για βενζίνη έως και 2 ευρώ το λίτρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η τιμή του πετρελαίου έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο νομίζουμε - Το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού στη σύγχρονη ιστορία

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες του Κόλπου ψάχνουν μισθοφόρους, πιλότους, ειδικούς χειριστές αντιαεροπορικών και άλλων συστημάτων μετά τα πλήγματα από το Ιράν

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο «δώρο» Τραμπ σε Ερντογάν με την Halk bank - Πώς σχετίζεται με το Ιράν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Μάχη δηλώσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ποιος θα βάλει τέλος στον πόλεμο – Αλλεπάλληλες οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά έτη: Πώς αυξάνουν τη σύνταξη και πώς μειώνουν τα όρια ηλικίας

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους» - Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη - Παρασύρθηκε από λεωφορείο

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες του Κόλπου ψάχνουν μισθοφόρους, πιλότους, ειδικούς χειριστές αντιαεροπορικών και άλλων συστημάτων μετά τα πλήγματα από το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ