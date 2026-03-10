Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass

Η κυβέρνηση επιλέγει στάση αναμονής απέναντι στα σενάρια για νέο fuel pass ή power pass, παρά την ανησυχία που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: καμία βιαστική απόφαση πριν αποτυπωθεί η πραγματική έκταση της κρίσης.

Χθες το βράδυ εξάλλου ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό χωρίς ωστόσο να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, δεν αποφασίστηκε κάτι καθώς ο πρωθυπουργός θα λείπει στο Παρίσι. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Όχι σε βεβιασμένες κινήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επιχείρησε να βάλει «φρένο» στις προσδοκίες για άμεσες ανακοινώσεις μέτρων στήριξης. Όπως σημείωσε, υπάρχει σχέδιο που έχει καταρτιστεί μετά από οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο η κυβέρνηση δεν θέλει να προκαλέσει πρόωρες προσδοκίες ή πανικό.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι σε περιόδους διεθνών κρίσεων το μεγαλύτερο λάθος είναι οι βεβιασμένες παρεμβάσεις, πριν γίνει σαφές αν πρόκειται για μια σύντομη αναταραχή ή για μια παρατεταμένη κρίση που θα επηρεάσει βαθιά τις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

Οι τέσσερις λόγοι της «στάσης αναμονής»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν να μιλήσει για συγκεκριμένα pass:

Άγνωστη διάρκεια της κρίσης

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποκλιμακωθούν γρήγορα ή να εξελιχθούν σε παρατεταμένη σύγκρουση. Σε αυτή τη φάση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει η αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

Δημοσιονομικά όρια

Παρότι η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, στο οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει «καύσιμα» για την περίπτωση που η κρίση πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αποφυγή κερδοσκοπίας

Πρόωρες ανακοινώσεις μέτρων, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κλίμα προσδοκιών στις αγορές, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας στις τιμές καυσίμων ή ενέργειας.

Πρώτα η πραγματική εικόνα των τιμών

Η κυβέρνηση θέλει να δει πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πριν αποφασίσει το εύρος των παρεμβάσεων.

Το σχέδιο υπάρχει – αλλά μένει στο συρτάρι

Παρά την επιφυλακτικότητα, στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι σχέδιο στήριξης υπάρχει και μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.

Ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνει την κοινωνία αβοήθητη σε περιόδους κρίσης, είτε πρόκειται για ενεργειακή κρίση είτε για άλλες εξωγενείς πιέσεις.

Ωστόσο, το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση είναι πως τα μέτρα δεν θα ανακοινώνονται με βάση φήμες ή σενάρια, αλλά μόνο όταν υπάρχει σαφής ανάγκη.

Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Την ίδια στιγμή, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκουν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου έχει τονίσει ότι η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακά αποθέματα που καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες, ενώ οι ροές φυσικού αερίου συνεχίζονται κανονικά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος από μια παρατεταμένη κρίση δεν αφορά την επάρκεια εφοδιασμού, αλλά την πιθανή άνοδο των τιμών ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να μεταφερθεί στην οικονομία μέσω του πληθωρισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος σε συνέντευξη του χθες στο Mega τόνισε ότι «η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα» και όπως χαρακτηριστικά είπε: «Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα», αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Συνολικά, το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους: να καθησυχάσει τους πολίτες ότι υπάρχει σχέδιο, αλλά και να αποφύγει πρόωρες εξαγγελίες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεπαρκείς αν η κρίση κλιμακωθεί.

Με άλλα λόγια, στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να αποφύγουν την παγίδα των γρήγορων ανακοινώσεων. Αν τελικά η κρίση οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στην ενέργεια, τότε τα μέτρα –όπως ένα νέο fuel pass ή power pass– θα ενεργοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή και με μεγαλύτερη στόχευση.

