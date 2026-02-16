Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης

Ένοπλη συμπλοκή σημειώθηκε στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ισοβίτη. Την υπόθεση ερευνά η Δίωξη Ανθρωποκτονιών.

Newsbomb

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο φυλακισμένος, Έλληνας βαρυποινίτης Π.Α. που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έπεσε νεκρός αργά το απόγευμα της Κυριακής (15/2) μέσα στις φυλακές Δομοκού, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε στο αρχιφυλακείο με άλλους δύο βαρυποινίτες.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι και άλλοι κρατούμενοι, ο ισοβίτης –ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο– εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, έχοντας, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, πρόθεση να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Την ώρα εκείνη, στον χώρο βρίσκονταν, εκτός από τον αρχιφύλακα, δύο ακόμη κρατούμενοι. Ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα, καθώς και ο Αλβανός Αλκέτ Ριζάι, γνωστός από τη συμμετοχή του στην «κινηματογραφική» απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο ρόλος του Βούλγαρου

Κατά τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων, ο Βούλγαρος ισοβίτης, επιχειρώντας να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα κρατούμενο, κατάφερε να του αποσπάσει το πιστόλι και στη συνέχεια τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης μετέβη στις φυλακές κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα. Οι αξιωματικοί εξετάζουν την εκδοχή που προβάλλεται από τους εμπλεκόμενους και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη, καθώς και με ποιον τρόπο βρέθηκε το πιστόλι εντός των φυλακών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα «πέφτουν» οι υπογραφές στο Μαξίμου για την ιστορική συμφωνία με τη Chevron

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη από την Αφρική – Πτώση της θερμοκρασίας και νέος γύρος καταιγίδων από την Τρίτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο σε σειρά επιθέσεων τζιχαντιστών από την περασμένη Πέμπτη

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία

02:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διαψεύδει τα σενάρια για κοινή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

00:58LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δυο αθλητές στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν... ταυτόχρονα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Δομοκού - Πυροβόλησαν κρατούμενο στο γραφείο του Αρχιφύλακα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος - Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 15 καταθέσεις και το κονδύλι των 30.000 ευρώ που απορρίφθηκε «καίνε» τον ιδιοκτήτη

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη από την Αφρική – Πτώση της θερμοκρασίας και νέος γύρος καταιγίδων από την Τρίτη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ