Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης

Ο φυλακισμένος, Έλληνας βαρυποινίτης Π.Α. που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έπεσε νεκρός αργά το απόγευμα της Κυριακής (15/2) μέσα στις φυλακές Δομοκού, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε στο αρχιφυλακείο με άλλους δύο βαρυποινίτες.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι και άλλοι κρατούμενοι, ο ισοβίτης –ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο– εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, έχοντας, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, πρόθεση να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Την ώρα εκείνη, στον χώρο βρίσκονταν, εκτός από τον αρχιφύλακα, δύο ακόμη κρατούμενοι. Ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα, καθώς και ο Αλβανός Αλκέτ Ριζάι, γνωστός από τη συμμετοχή του στην «κινηματογραφική» απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο ρόλος του Βούλγαρου

Κατά τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων, ο Βούλγαρος ισοβίτης, επιχειρώντας να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα κρατούμενο, κατάφερε να του αποσπάσει το πιστόλι και στη συνέχεια τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης μετέβη στις φυλακές κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα. Οι αξιωματικοί εξετάζουν την εκδοχή που προβάλλεται από τους εμπλεκόμενους και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη, καθώς και με ποιον τρόπο βρέθηκε το πιστόλι εντός των φυλακών.

