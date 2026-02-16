Δολοφονία βαρυποινίτη στον Δομοκό: Τα «καυτά» ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές

Η δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου χθες το απόγευμα μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού και μάλιστα με πιστόλι, προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Η αστυνομική έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη από κλιμάκιο της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καλείται να δώσει απαντήσεις στο πόσο διάτρητο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας που διέπει το σωφρονιστικό κατάστημα.

Τα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς είναι:

Πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές, που υποτίθεται ότι είναι από τις πλέον ασφαλείς.

Πώς βρέθηκαν στο αρχιφυλακείο μαζί με τον αρχιφύλακα δύο κρατούμενοι που φέρονται από τους πλέον «σκληρούς» και πώς έφτασε στον ίδιο χώρο ο Παπαδάτος και μάλιστα οπλισμένος, όταν υποτίθεται ότι το γραφείο είναι ξεχωριστός χώρος και ασφαλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, στον χώρο που συνέβη η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος από καταθέσεις κι ανακρίσεις των εμπλεκομένων στο συμβάν.

Εξέτιε ποινή για τη δολοφονία Κορφιάτη στη Ζάκυνθο το θύμα

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα κι ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Κατά τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι από τα χέρια και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Έπρεπε να βρίσκονταν στα κελιά τους

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο αρχιφυλακείο θα έπρεπε να βρισκόταν μόνο το προσωπικό των φυλακών κι όχι οι κρατούμενοι, καθώς όταν έγινε το συμβάν, περίπου στις 18ς:45 όλοι οι κρατούμενοι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.

Πέρασε τρεις πόρτες ο δολοφονηθείς

Για να φτάσει κάποιος, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Αντώνης Παπαδάτος, στο αρχιφυλακείο, έπρεπε να περάσει τρία σημεία ελέγχου, δηλαδή τρεις πόρτες τις οποίες προφανέστατα ανοίγουν μόνο οι σωφρονιστικοί. Αυτό σημαίνει, όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ότι για να βρεθούν στο αρχειοφυλακείο τρεις βαρυποινίτες ο μόνος τρόπος είναι να τους έχει καλέσει ο αρχιφύλακας. Όλη αυτή η διαδρομή έχει και κάμερες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στον χώρο που έγινε το έγκλημα δεν υπάρχουν κάμερες.

Υπό παραίτηση λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων ο αρχιφύλακας

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση, καθώς του είχε ζητηθεί από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, για «πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του», αλλά δεν είχε ακόμα οριστεί ο αντικαταστάτης του. Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και του εισαγγελέα.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το κλίμα στην Κατεχάκη είναι βαρύ καθώς το συμβάν καταδεικνύει ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι καινούργια διαπίστωση, γιατί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έχει ήδη εδώ και λίγο καιρό κινηθεί διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ασφάλεια των φυλακών και ήδη έχει εγκριθεί κονδύλι 4.000.000 ευρώ, για αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, για τους ελέγχους, προκειμένου να μην μπορούν να εισέρχονται στις φυλακές όπλα, διάφορα αντικείμενα και ναρκωτικά. Το θέμα βρίσκεται ήδη στη φάση του διαγωνισμού.

