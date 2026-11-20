Η Φιόνα, ο πολυαγαπημένος ιπποπόταμος του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, που είχε συγκινήσει το διαδίκτυο την δεκαετία του 2010, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 9 ετών, αφού κατάπιε ένα πλεκτό σκουφάκι που έπεσε στο περίφραγμά της την περασμένη εβδομάδα.

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Ντέιβ Τζένικ, σε ανακοίνωσή του. «Δεν περιμέναμε αυτή την έκβαση. Πάλεψε μέχρι που δεν μπορούσε πια».

Η Φιόνα κατάπιε το αντικείμενο, όταν ένας επισκέπτης πέταξε το σκουφάκι στον αέρα, και ένας ανεμιστήρας οροφής το «έσπρωξε» μέσα από ένα μικρό άνοιγμα πάνω από τα παράθυρα παρατήρησης του χώρου, δήλωσε στο Associated Press, η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου Μισέλ Κέρλι.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ζωολογικού κήπου, μετά το «ατύχημα», η νεαρή Φιόνα δεν παρουσίαζε συμπτώματα. Ωστόσο, σύντομα η όρεξή της άρχισε να μειώνεται. Το κτηνιατρικό προσωπικό επί ημέρες προσπάθησε να απομακρύνει το καπέλο από τον οργανισμό της, μεταξύ άλλων μέσω υπερήχων, ειδικής διατροφής και υγρών, κολονοσκόπησης και μιας πλάκας δόνησης που δανείστηκε από ένα αγρόκτημα αλόγων.

«Η χειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί επιλογή για τους ενήλικους ιπποπόταμους και η καλύτερη πιθανότητα να τα καταφέρει η Φιόνα είναι να αποβάλει το αντικείμενο από μόνη της», είχε δηλώσει ο Μάικ Βένινγκερ, επικεφαλής του κλάδου υγείας και ευημερίας των ζώων του ζωολογικού κήπου, την Τετάρτη.

«Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες να απομακρυνθεί το σκουφάκι από τον οργανισμό της, τελικά η κατάσταση αποδείχθηκε αδύνατη να ξεπεραστεί», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανακοίνωσή του.

Το σκουφάκι πιθανότατα προκάλεσε εντερική απόφραξη

Σύμφωνα με την Dr. Γκαμπριέλα Φλάκε, κτηνίατρος στον ζωολογικό κήπο του Μαϊάμι και ειδική στους ιπποπόταμους, το σκουφάκι πιθανότατα προκάλεσε εντερική απόφραξη στην Φιόνα.

«Είναι σύνηθες να προκαλούνται εντερικές αποφράξεις σε ζώα όταν αυτά καταπίνουν ξένα αντικείμενα», δήλωσε στο CNN, η Φλάκε, η οποία παρείχε συμβουλές στους φροντιστές της Φιόνα σχετικά με την κατάστασή της.

Σύμφωνα με τους φροντιστές της, η Φιόνα είχε υποβληθεί προηγουμένως σε κολονοσκόπηση και σε υπέρηχο, ο οποίος είχε δείξει ότι το σκουφί προχωρούσε μέσα από το λεπτό της έντερο.

«Όταν ένα αντικείμενο κολλάει, τα έντερα γύρω από αυτό αρχίζουν ουσιαστικά να νεκρώνουν και να χάνουν τη ζωτικότητά τους, λόγω της πίεσης που ασκεί το αντικείμενο. Έτσι, το έντερο τεντώνεται σε σημείο που διακόπτεται η αιμάτωση», εξήγησε η Φλάκε.

Οι φροντιστές της Φιόνα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση εν μέρει επειδή το βάρος και το μέγεθος των κοινών ιπποπόταμων μπορεί να δυσχεράνει την επούλωση των χειρουργικών τομών, συνέχισε η Φλάκε. Έχουν επίσης ασυνήθιστα παχύ δέρμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να μονώνει το σώμα τους και να τους προσφέρει προστασία.

Ο θάνατός της Φιόνα συγκίνησε χιλιάδες χρήστες σε όλο το διαδίκτυο, πολλοί από τους οποίους παρακολουθούσαν την Φιόνα από τότε που γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο.

«Η Φιόνα ήταν ένα σύμβολο επιμονής και χαράς για την πόλη», έγραψε ο δήμαρχος του Σινσινάτι, Αφτάμπ Πουρέβαλ, σε ανάρτησή του στο «X» το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ Ντεγουάιν, και η εκλεγμένη κυβερνήτης Έιμι Άκτον εξέφρασαν επίσης την θλίψη τους για τον θάνατο της Φιόνα.

Στο σημείο του ζωολογικού κήπου όπου έζησε, μικροί και μεγάλοι συρρέουν με λουλούδια και μηνύματα για τη Φιόνα.

Ένα ζώο που κέρδισε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων

Η Φιόνα έγινε viral στο διαδίκτυο όταν γεννήθηκε πρόωρα το 2017. Ως μωρό ζύγιζε μόλις 13 κιλά και χρειάστηκε άμεση εντατική φροντίδα. Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου ενημέρωναν ανελλιπώς το διαδικτυακό κοινό για την πορεία της υγείας της και την εξέλιξή της από ένα άρρωστο μικρό μωρό σε ένα 9χρονο υγιή ιπποπόταμο, βάρους άνω των 900 κιλών.

Από την πρώτη στιγμή, η Φιόνα κέρδισε τις καρδιές χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο, εμπνέοντας παιδικά βιβλία, μια γεύση παγωτού, ακόμη και μια συσκευή προπόνησης για τους «Cincinnati Reds».

Έτσι, σιγά σιγά, το hashtag #TeamFiona άρχισε να γεμίζει τα social media με επίσημες ενημερώσεις από τον ζωολογικό κήπο, καθώς και ευχές από θαυμαστές από όλο τον κόσμο.

Βίντεο που μοιράζονταν οι φροντιστές της στα social media, στα οποία της διάβαζαν γράμματα των θαυμαστών της, έγιναν viral.

Παράλληλα, ο ιπποπόταμος προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο στο ζωολογικό κήπο, με θαυμαστές της να έρχονται από μακρινές χώρες όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Βραζιλία και η Ιαπωνία για να την δουν.

Σε ηλικία 9 ετών, ο θάνατος της Φιόνα θεωρείται πρόωρος για έναν κοινό ιπποπόταμο, ο οποίος συνήθως ζει 35 έως 50 χρόνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι βιώνει τον θάνατο ενός διάσημου ζώου. Ο Χαράμπε, ένας 17χρονος γορίλας, θανατώθηκε εκεί το 2016 κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας του ζωολογικού κήπου να σώσει ένα αγόρι που είχε πέσει μέσα στον περίβολο του ζώου, προκαλώντας οργή στο διαδίκτυο και κριτική από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.

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