Κηφισός: Κλειστός ο παράδρομος προς Πειραιά λόγω λαδιών στο οδόστρωμα – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς
Κλειστός ο παράδρομος στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Πειραιώς. Προβλήματα στις πρωινές μετακινήσεις.
Snapshot
- Κλειστός είναι ο παράδρομος της λεωφόρου Κηφισού προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Πειραιώς, λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα.
- Η διαρροή λαδιών έχει κάνει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, προκαλώντας διακοπή κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.
- Η διακοπή της κυκλοφορίας δυσκολεύει τις πρωινές μετακινήσεις και επιβαρύνει την κίνηση στον Κηφισό.
- Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.
Με προβλήματα ξεκίνησε η Παρασκευή (20/11) για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, καθώς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας σε παράδρομο της λεωφόρου, λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της εξόδου της λεωφόρου Πειραιώς, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Η διαρροή λαδιών έχει καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.