Snapshot Κλειστός είναι ο παράδρομος της λεωφόρου Κηφισού προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Πειραιώς, λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα.

Η διαρροή λαδιών έχει κάνει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, προκαλώντας διακοπή κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Η διακοπή της κυκλοφορίας δυσκολεύει τις πρωινές μετακινήσεις και επιβαρύνει την κίνηση στον Κηφισό.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Με προβλήματα ξεκίνησε η Παρασκευή (20/11) για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, καθώς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας σε παράδρομο της λεωφόρου, λόγω πτώσης λαδιών στο οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της εξόδου της λεωφόρου Πειραιώς, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η διαρροή λαδιών έχει καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.