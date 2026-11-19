Snapshot Η Φιόνα, ο ιπποπόταμος του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, κατάπιε ένα πλεκτό σκουφάκι που έπεσε κατά λάθος στον χώρο της πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Το προσωπικό παρακολουθεί τη Φιόνα 24 ώρες το 24ωρο και χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, όπως πλατφόρμα δόνησης, για να βοηθήσει στην αποβολή του αντικειμένου.

Η κολονοσκόπηση και οι υπέρηχοι δείχνουν ότι το σκουφάκι κινείται μέσα από το πεπτικό σύστημα, αλλά η Φιόνα παρουσιάζει ήπια αφυδάτωση.

Η χειρουργική επέμβαση δεν είναι επιλογή για ενήλικους ιπποπόταμους και η καλύτερη λύση είναι να αποβάλει το σκουφάκι φυσικά. Snapshot powered by AI

Η Φιόνα, ο πιο διάσημος ιπποπόταμος του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση την Τετάρτη, αφού οι κτηνίατροι του πάρκου προσπαθούν να την βοηθήσουν να αποβάλει ένα... πλεκτό σκουφάκι που κατάπιε, αφού αυτό έπεσε κατά λάθος στο περίφραγμά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου, ο αγαπημένος ιπποπόταμος κατάπιε το σκουφάκι πριν από σχεδόν μία εβδομάδα.

Το αντικείμενο κατέληξε στο περίφραγμά της, όταν ένας επισκέπτης πέταξε το σκουφάκι στον αέρα, και ένας ανεμιστήρας οροφής το «έσπρωξε» μέσα από ένα μικρό άνοιγμα πάνω από τα παράθυρα παρατήρησης του χώρου, δήλωσε στο Associated Press, η εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου Μισέλ Κέρλι.

Πλέον, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου παρακολουθεί την Φιόνα όλο το 24ωρο, και την βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί για να αποβάλει το πλεκτό καπέλο. Το προσωπικό χρησιμοποίησε μέχρι και μια πλατφόρμα δόνησης, για να μπορέσει η Φιόνα να αποβάλει το αντικείμενο από το πεπτικό της σύστημα.

Βίντεο που δημοσίευσε ο ζωολογικός κήπος την Τετάρτη δείχνει τη Φιόνα να κινείται με δυσκολία μέσα στον εσωτερικό της χώρο.

«Της χορηγήσαμε αναισθητικό την Τρίτη, για δεύτερη φορά, προκειμένου να αξιολογήσουμε την κατάστασή της», δήλωσε στο αμερικανικό μέσο, ο Μάικ Βένινγκερ, επικεφαλής του κλάδου υγείας και ευημερίας των ζώων του ζωολογικού κήπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τελευταίος υπέρηχος έδειξε ότι το σκουφί προχωρά μέσα από το λεπτό έντερο της Φιόνα. Ωστόσο, το ζώο εξακολουθεί να παρουσιάζει ήπια αφυδάτωση.

«Η χειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί επιλογή για τους ενήλικους ιπποπόταμους και η καλύτερη πιθανότητα να τα καταφέρει η Φιόνα είναι να αποβάλει το αντικείμενο από μόνη της», ανέφερε ο Βένινγκερ.

Η Φιόνα έγινε γνωστή όταν, παρά τις αρχικές δυσκολίες επιβίωσης, κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα της πρόωρης γέννησής της. Η ιστορία της ενέπνευσε ακόμη και τη δημιουργία γεύσης παγωτού, καθώς και ενός χαρακτήρα στο μπαλέτο του Σινσινάτι.

«Της προσφέραμε ακόμη και έναν καφέ, μια μυρωδιά που πάντα της άρεσε», είπε η Μισέλ Κέρλι την Τετάρτη. «Και έχω να πω ότι ανταποκρίθηκε σε αυτό, και χαίρομαι πολύ»