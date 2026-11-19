Πόσες ώρες «δούλευαν» οι προϊστορικοί άνθρωποι; Η ζωή πριν από τα ωράρια και τα γραφεία
Πριν από την εμφάνιση της γεωργίας, οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες αφιέρωναν μόλις 15 έως 20 ώρες την εβδομάδα στην επιβίωση, αφήνοντας άπλετο χρόνο για τέχνη.
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Αν αύριο κερδίζατε τόσα χρήματα ώστε να μη χρειαστεί να εργαστείτε ξανά, τι θα κάνατε; Κάποιοι θα συνέχιζαν κανονικά τη δουλειά τους, ίσως με λιγότερες υποχρεώσεις, ενώ άλλοι θα εγκατέλειπαν αμέσως το γραφείο για να ταξιδέψουν και να πραγματοποιήσουν όσα ονειρεύονταν. Όπως και να έχει, η εργασία καταλαμβάνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι.
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