Αν αύριο κερδίζατε τόσα χρήματα ώστε να μη χρειαστεί να εργαστείτε ξανά, τι θα κάνατε; Κάποιοι θα συνέχιζαν κανονικά τη δουλειά τους, ίσως με λιγότερες υποχρεώσεις, ενώ άλλοι θα εγκατέλειπαν αμέσως το γραφείο για να ταξιδέψουν και να πραγματοποιήσουν όσα ονειρεύονταν. Όπως και να έχει, η εργασία καταλαμβάνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι.

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