Snapshot Στις 7 Δεκεμβρίου 2026 θα δικαστεί στη Ρόδο πατέρας κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του.

Η καταγγελία έγινε το 2022 από την τότε 15χρονη, η οποία απευθύνθηκε αρχικά σε υπάλληλο σχολικού κυλικείου και στη συνέχεια στην υποδιευθύντρια του σχολείου.

Μετά την καταγγελία, η ανήλικη απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και μεταφέρθηκε σε συγγενικό πρόσωπο, ενώ ο πατέρας του απαγορεύτηκε η επικοινωνία μαζί της.

Ο πατέρας αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται ψυχολογικές δυσκολίες της κόρης και σχολικό εκφοβισμό ως πιθανά αίτια της καταγγελίας.

Η μητέρα της κοπέλας επίσης αμφισβητεί ότι συνέβησαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Snapshot powered by AI

Στις 7 Δεκεμβρίου 2026 πρόκειται να βρεθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω η υπόθεση ενός πατέρα από τη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί την άνοιξη του 2022, έπειτα από την καταγγελία της τότε 15χρονης μαθήτριας, η οποία είχε απευθυνθεί αρχικά σε εργαζόμενη του σχολείου της για να αποκαλύψει όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε υποστεί από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με την dimokratiki, η ανήλικη τον Μάρτιο του 2022 εκμυστηρεύτηκε σε υπάλληλο του σχολικού κυλικείου ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα. Στη συνέχεια, προχώρησε σε αντίστοιχη αναφορά και στην υποδιευθύντρια του σχολείου, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να μην επιστρέψει στο σπίτι της.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αστυνομική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Η απομάκρυνση της ανήλικης από το οικογενειακό περιβάλλον

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο πατέρας φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της κόρης του σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τον Μάρτιο του 2022, μέσα στην κατοικία της οικογένειας.

Μετά την εξέλιξη της υπόθεσης και κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, αποφασίστηκε η απομάκρυνση του κοριτσιού από το σπίτι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε προσωρινά σε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε στον πατέρα απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί της.

Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε δίωξη για δύο κακουργηματικές πράξεις: κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καλείται πλέον να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αρνείται τις κατηγορίες ο πατέρας - Τι υποστηρίζει

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος απορρίπτει πλήρως όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία της κόρης του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του θέσης, φέρεται να επικαλείται ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ανήλικη εξαιτίας περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Παράλληλα, συνδέει την καταγγελία με την αντίδρασή του απέναντι στη σχέση που διατηρούσε τότε η κόρη του με έναν άνδρα μεγαλύτερης ηλικίας.

Αρνητική ως προς το ενδεχόμενο να έχει συμβεί κακοποίηση εμφανίζεται και η μητέρα της κοπέλας, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει καταθέσει ότι δεν πιστεύει πως έλαβαν χώρα τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στο ακροατήριο στις 7 Δεκεμβρίου, όπου θα παρουσιαστούν τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.