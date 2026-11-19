Snapshot Αυξάνεται η ζήτηση στα σούπερ μάρκετ για προϊόντα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών σε έκτακτες καταστάσεις 72 ωρών.

Τα βασικά προϊόντα του «κιτ επιβίωσης 72 ωρών» περιλαμβάνουν κονσέρβες, εμφιαλωμένο νερό, μπαταρίες, φακούς και γκαζάκια, με αυξήσεις πωλήσεων έως 15% σε κάποιες κατηγορίες.

Το κόστος ενός βασικού κιτ 13 προϊόντων εκτιμάται στα 62,92 ευρώ και περιλαμβάνει τρόφιμα, είδη φωτισμού, εξοπλισμό μαγειρέματος και προμήθειες για κατοικίδια.

Η αυξημένη ζήτηση αντανακλά την επίδραση γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διεθνούς αστάθειας στην αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών.

Η λογική του «κιτ 72 ωρών» είναι η οργάνωση ενός ρεαλιστικού αποθέματος για αυτονομία τριών ημερών χωρίς πανικό ή υπερβολικές αγορές. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στα σούπερ μάρκετ για προϊόντα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς ολοένα και περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά επιλέγουν να δημιουργήσουν ένα μικρό απόθεμα για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων καταστάσεων. Κονσέρβες, εμφιαλωμένα νερά, μπαταρίες, φακοί και γκαζάκια βρίσκονται πλέον ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με το ευρωπαϊκό σχέδιο προετοιμασίας για τουλάχιστον 72 ώρες αυτάρκειας να ενισχύει τη σχετική τάση.

Η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο απρόβλεπτων κρίσεων φαίνεται πως επηρεάζουν σταδιακά τις αγοραστικές συνήθειες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στον «Ελεύθερο Τύπο» υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, οι πωλήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «κιτ επιβίωσης 72 ωρών» παρουσιάζουν σημαντική άνοδο.

Ειδικότερα, η ζήτηση για γκαζάκια, μπαταρίες και φακούς έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 10%, ενώ στις κονσέρβες η άνοδος αγγίζει το 15%. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καταστημάτων όπου τα ράφια με τις κονσέρβες αδειάζουν μέσα στην ημέρα. Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται επίσης για τα εμφιαλωμένα νερά, αλλά και για τις τροφές κατοικιδίων, καθώς οι καταναλωτές φροντίζουν να συμπεριλάβουν στις προμήθειές τους τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας.

Ποια προϊόντα μπαίνουν στο καλάθι των 72 ωρών

Στις πρώτες επιλογές των νοικοκυριών βρίσκονται τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης. Τόνος και σαρδέλες σε κονσέρβα, έτοιμα γεύματα, κράκερ και μπισκότα αποτελούν βασικά είδη ενός τέτοιου αποθέματος.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα προϊόντα που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή προβλημάτων στην καθημερινή τροφοδοσία. Φακοί και μπαταρίες θεωρούνται απαραίτητα για τον φωτισμό, ενώ τα γκαζάκια και τα φιαλίδια υγραερίου προσφέρουν μια εναλλακτική δυνατότητα μαγειρέματος, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Στη λίστα προστίθενται φυσικά τα αποθέματα εμφιαλωμένου νερού, καθώς και οι τροφές για τα κατοικίδια, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλων των μελών του νοικοκυριού.

62,92 ευρώ για ένα βασικό κιτ 13 προϊόντων

Το κόστος για τη δημιουργία ενός ενδεικτικού «κιτ επιβίωσης 72 ωρών» υπολογίζεται στα 62,92 ευρώ, σύμφωνα με καταγραφή τιμών σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το συγκεκριμένο καλάθι περιλαμβάνει συνολικά 13 κατηγορίες προϊόντων, από τρόφιμα και νερό μέχρι είδη φωτισμού και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» μία εξάδα εμφιαλωμένου νερού κοστίζει 1,75 ευρώ, ενώ τρία πακέτα κράκερ διαμορφώνονται στα 3,90 ευρώ. Δύο κονσέρβες τόνου των 112 γραμμαρίων κοστίζουν 5,60 ευρώ και οι σαρδέλες σε κονσέρβα 2,64 ευρώ. Στο καλάθι περιλαμβάνονται ακόμη ντολμαδάκια αξίας 3,20 ευρώ, κεφτεδάκια στα 3,98 ευρώ και ένα πακέτο γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα που κοστίζει 1,43 ευρώ.

Όσον αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό, οι έξι μπαταρίες τύπου ΑΑΑ κοστίζουν 4,80 ευρώ, ενώ ένας φακός πωλείται προς 7,50 ευρώ. Το γκαζάκι αποτελεί μία από τις ακριβότερες επιλογές του συγκεκριμένου καλαθιού, με την τιμή του να φτάνει τα 21 ευρώ, ενώ το φιαλίδιο υγραερίου κοστίζει 1,98 ευρώ.

Στις προμήθειες έχουν υπολογιστεί επίσης τρία πακέτα μωρομάντηλα, αξίας 2,61 ευρώ, καθώς και τέσσερις κονσέρβες τροφής για κατοικίδια, με συνολικό κόστος 2,53 ευρώ.

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