Του Γιάννη Σκουφή

Οι ζάντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αεροδυναμική ενός αυτοκινήτου, πέρα από την αισθητική του. Οι μεγάλες επιφάνειες ανάμεσα στις ακτίνες επιτρέπουν την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα φρένα, ενώ οι πιο κλειστές σχεδιάσεις περιορίζουν τις αναταράξεις. Η Hyundai και η Kia φαίνεται πως έχουν βρει έναν τρόπο να συνδυάσουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, χωρίς να απαιτείται κάποιος συμβιβασμός.

Οι δύο κορεατικές εταιρείες κατοχύρωσαν στις ΗΠΑ μια πατέντα, με αριθμό US 12,779,902 B2, για μια ζάντα που μπορεί να αλλάζει αυτόματα τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων της. Η έγκριση δόθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αρχική αίτηση είχε κατατεθεί το 2024.

Η ιδέα βασίζεται σε έναν περιστρεφόμενο δακτύλιο που βρίσκεται πίσω από τις ακτίνες της ζάντας. Πάνω του είναι τοποθετημένα ειδικά πτερύγια, τα οποία μετακινούνται και καλύπτουν τα ανοίγματα όταν χρειάζεται καλύτερη αεροδυναμική. Αντίθετα, όταν απαιτείται μεγαλύτερη ροή αέρα προς τα φρένα, επανέρχονται στην αρχική τους θέση, αφήνοντας τα ανοίγματα ελεύθερα. Οι ίδιες οι ακτίνες παραμένουν σταθερές.

Έτσι, για παράδειγμα, στον αυτοκινητόδρομο η ζάντα θα μπορούσε να αποκτά πιο κλειστή μορφή, περιορίζοντας την αεροδυναμική αντίσταση. Σε μια απαιτητική διαδρομή με συνεχείς επιβραδύνσεις, τα ανοίγματα θα μπορούσαν να παραμένουν ελεύθερα, διευκολύνοντας την ψύξη των φρένων.

Για τη μετακίνηση των πτερυγίων, η πατέντα περιγράφει διάφορες λύσεις, από ηλεκτρικούς και υδραυλικούς μηχανισμούς μέχρι τη χρήση ειδικού κράματος με μνήμη σχήματος, το οποίο αλλάζει διαστάσεις όταν ενεργοποιείται ηλεκτρικά.

Σύμφωνα με τη Hyundai, οι τροχοί και τα ελαστικά μπορούν να ευθύνονται για περίπου το 25% της συνολικής αεροδυναμικής αντίστασης ενός αυτοκινήτου. Επομένως, η βελτίωση της ροής του αέρα γύρω από τις ζάντες θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης και στην αύξηση της αυτονομίας, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Προς το παρόν, η τεχνολογία βρίσκεται στο στάδιο της πατέντας, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την εφαρμογή της σε μοντέλο παραγωγής ή για το πραγματικό όφελος που θα μπορούσε να προσφέρει στην κατανάλωση.