Οι γραμμώσεις στα νύχια μπορεί να έχουν φορά κατά μήκος, από την βάση (πετσάκια) έως την άκρη του νυχιού, ή να διατρέχουν το νύχι εγκάρσια (αριστερά-δεξιά), από την μία πλευρά στην άλλη.

Η διεύθυνσή τους παρέχει μια χρήσιμη ένδειξη: οι λεπτές κάθετες γραμμώσεις αποτελούν συχνά φυσιολογικό χαρακτηριστικό της γήρανσης, ενώ οι βαθιές οριζόντιες αυλακώσεις μπορεί να υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη του νυχιού διακόπηκε για κάποιο διάστημα.

Καμία από τις δύο αυτές μορφές δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η αλλαγή είναι πρόσφατη, πόσα νύχια επηρεάζονται και αν συντρέχουν άλλα συμπτώματα.

Τι υποδηλώνουν συνήθως οι κάθετες γραμμώσεις στα νύχια;

Οι κάθετες γραμμώσεις μοιάζουν με στενές, υπερυψωμένες γραμμές που διατρέχουν το νύχι από τη βάση ως την άκρη. Γίνονται συνήθως πιο εμφανείς με την πάροδο της ηλικίας και, εφόσον τα νύχια κατά τα άλλα φαίνονται υγιή, συνήθως δεν απαιτούν ιατρική θεραπεία.

Η ξηρότητα, η συχνή επαφή με το νερό και τυχόν δερματικές παθήσεις, όπως το έκζεμα, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την υφή των νυχιών. Εάν οι γραμμώσεις συνοδεύονται από έντονη ευθραυστότητα, σχίσιμο ή άλλες αλλαγές, ένας δερματολόγος μπορεί να αξιολογήσει αν υπάρχει κάποια υποκείμενη πάθηση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μια υπερυψωμένη γραμμή δεν είναι το ίδιο με μια σκουρόχρωμη λωρίδα κάτω από το νύχι. Μια νέα ή μεταβαλλόμενη καφε-μαύρη λωρίδα (ειδικά αν διευρύνεται) απαιτεί αξιολόγηση από δερματολόγο, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υποδηλώνει μελάνωμα του νυχιού.

Γιατί εμφανίζονται οριζόντιες αυλακώσεις;

Οι βαθιές αυλακώσεις που διατρέχουν το νύχι εγκάρσια μπορεί να είναι οι λεγόμενες «γραμμές του Beau» (Beau’s lines). Εμφανίζονται όταν η παραγωγή νέων κυττάρων του νυχιού επιβραδύνεται ή σταματά προσωρινά στην μήτρα του νυχιού: τον ιστό που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξή του.

Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

Τραυματισμό σε δάχτυλο χεριού ή ποδιού, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει μόνο ένα νύχι.

Σοβαρή ασθένεια ή υψηλό πυρετό, καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από ένα νύχια.

Συγκεκριμένες ιατρικές θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία.

Επαναλαμβανόμενο τραυματισμό λόγω περιποίησης των νυχιών ή χρήσης τεχνητών νυχιών.

Οι αυλακώσεις ενδέχεται να γίνουν ορατές μόνο μετά το γεγονός που τις προκάλεσε. Καθώς το νύχι συνεχίζει να μεγαλώνει, τα σημάδια μετακινούνται σταδιακά προς την άκρη του. Το γεγονός ότι επηρεάζονται πολλά νύχια μπορεί να υποδηλώνει μια πιο γενικευμένη αιτία, ωστόσο η εμφάνισή τους δεν αρκεί για να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη ασθένεια.

Πότε πρέπει να εξετάζονται από γιατρό οι αυλακώσεις στα νύχια;

Ο πόνος, η ερυθρότητα ή το οίδημα γύρω από ένα νύχι μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη και απαιτούν άμεση αξιολόγηση. Μια νέα ή μεταβαλλόμενη σκουρόχρωμη γραμμή στο νύχι επιβάλλει επίσκεψη σε δερματολόγο, ακόμη και αν η επιφάνεια του νυχιού είναι λεία.

Ο γιατρός ενδέχεται να ρωτήσει για πρόσφατες ασθένειες, τραυματισμούς, φαρμακευτική αγωγή ή δερματικές παθήσεις, προτού αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις. Η εμφάνιση των νυχιών από μόνη της δεν αρκεί για να τεκμηριώσει ανεπάρκεια βιταμινών, διαταραχή του θυρεοειδούς ή άλλη διάγνωση.

Υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των νυχιών με αυλακώσεις;

Εάν οι αυλακώσεις είναι αβλαβείς, η σωστή περιποίηση των νυχιών μπορεί να τις καταστήσει λιγότερο εμφανείς:

Ενυδατώνετε τακτικά τα νύχια και το δέρμα γύρω από αυτά.

Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά τον καθαρισμό ή όταν τα χέρια σας έρχονται σε επαφή με νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε το κόψιμο ή το «πείραγμα» των επωνυχίων (πετσάκια), καθώς και τα συχνά, έντονα μανικιούρ.

Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε την λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου, ψευδαργύρου ή βιοτίνης μόνο και μόνο επειδή παρατηρείτε αυλακώσεις. Η θεραπεία για μια επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια πρέπει να βασίζεται σε κλινική αξιολόγηση και όχι απλώς στην όψη των νυχιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξαφανιστεί μια οριζόντια αυλάκωση;

Καθώς το νύχι μεγαλώνει, η αυλάκωση μετακινείται προς τα έξω, μέχρι τελικά να αφαιρεθεί με το κόψιμό του. Για την πλήρη ανανέωση ενός νυχιού στο χέρι απαιτούνται περίπου 6 μήνες, ενώ για τα νύχια των ποδιών ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Είναι οι λευκές γραμμές που διατρέχουν το νύχι το ίδιο με τις «γραμμές του Beau» (Beau's lines);

Όχι απαραίτητα. Οι γραμμές του Beau είναι πραγματικά εντυπώματα (βαθουλώματα) που μπορείτε να ψηλαφίσετε. Ορισμένες οριζόντιες λευκές ζώνες αποτελούν απλώς αλλαγές στο χρώμα, χωρίς να υπάρχει αυλάκωση, και ενδέχεται να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια. Επομένως, οι επίμονες ή ανεξήγητες λευκές ζώνες χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Η διεύθυνση των ραβδώσεων στα νύχια μπορεί να δώσει ενδείξεις για το τι πρέπει να προσέξετε, αλλά δεν αρκεί για τη διάγνωση κάποιας νόσου. Οι γνωστές, λεπτές κάθετες ραβδώσεις είναι συνήθως καθησυχαστικές. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων, βαθιών οριζόντιων αυλακώσεων ή άλλων συνοδών αλλαγών απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

Πηγές: