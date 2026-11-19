Snapshot Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, με πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και στήριξη της αντιπολίτευσης, θα διαρκέσει τέσσερις μήνες και θα αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης έως τις εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για την Εξεταστική και εστιάζοντας στις κοινωνικές επιπτώσεις των πρακτικών των funds και servicers.

Το ΠΑΣΟΚ επενδύει πολιτικά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και αναμένεται να ασκήσει κριτική και στην περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναμένεται να αξιοποιήσει την Εξεταστική για δυναμικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και να προβάλλει την κριτική της προς τα funds.

Η ΕΛΑΣ δεν συμμετέχει στην τρέχουσα Βουλή, γεγονός που δημιουργεί πολιτικό μειονέκτημα καθώς δεν θα μπορεί να υπερασπιστεί άμεσα τις πολιτικές της περιόδου Τσίπρα στην Εξεταστική Επιτροπή. Snapshot powered by AI

Η υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds από το σύνολο της αντιπολίτευσης ανοίγει έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις εκλογές. Η τετράμηνη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής δημιουργεί ένα πεδίο στο οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τις κυβερνητικές ευθύνες, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι μεταξύ τους συγκρούσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά στο πολιτικό παιχνίδι

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η εξέλιξη αυτή έχει τεράστια πολιτική σημασία. Έχοντας καταθέσει την πρόταση, το κόμμα μπορεί πλέον να υποστηρίζει ότι είναι εκείνο που θέτει την πολιτική ατζέντα, επανερχόμενο στο προσκήνιο ως παράγοντας των κοινοβουλευτικών εξελίξεων, και μάλιστα σε βάθος τετραμήνου.

Μάλιστα, η συζήτηση αφορά ένα ζήτημα με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς οι πρακτικές των funds και των servicers αγγίζουν εκατομμύρια πολίτες, είτε πρόκειται για δανειολήπτες είτε για οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο πλειστηριασμού. Πρόκειται για ένα θέμα με πολύ ευρύτερη κοινωνική διάσταση από άλλες κοινοβουλευτικές έρευνες, όπως εκείνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ και η περίοδος Τσίπρα

Ανοιχτό είναι το πεδίο και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επενδύσει πολιτικά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, καταθέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις, τροπολογίες, αλλά και προτάσεις νόμου και ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των funds και των servicers.

Ωστόσο, η Εξεταστική δεν αναμένεται να περιοριστεί στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η περίοδος 2015-2019 και οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων αναμένεται να βρεθούν επίσης στο επίκεντρο. Μάλιστα το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει την περίοδο της διακυβέρνησής του υπό εξέταση έχει σχολιαστεί έντονα στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς προεξοφλείται ότι θα υπάρξει κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα και από τους πρώην συντρόφους του.

Σε αυτό το πεδίο, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τσίπρα, επιχειρώντας παράλληλα να ασκήσουν πίεση στον πρώην πρωθυπουργό ενόψει των εκλογών.

Ο παράγοντας Κωνσταντοπούλου

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει δείξει, ιδιαίτερα κατά την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι επιδιώκει να αξιοποιεί τέτοιες διαδικασίες για δυναμικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναμένεται να διεκδικήσει σημαντικό μέρος της δημοσιότητας, αξιοποιώντας τόσο τις συνεδριάσεις όσο και την ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική της απέναντι στις τράπεζες και τα funds. Άλλωστε, ήδη κατά τη συζήτηση της πρότασης εμφανίστηκε στη Βουλή με ένα χάρτινο κοράκι, κατασκευασμένο από οργανώσεις δανειοληπτών, προκειμένου να συμβολίσει τη δράση των funds.

Το κοινοβουλευτικό κενό της ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερη είναι, τέλος, η θέση της ΕΛΑΣ, η οποία έχει επιλέξει να μη συμμετέχει στην παρούσα σύνθεση της Βουλής. Η επιλογή αυτή δημιουργεί ένα αντικειμενικό πολιτικό μειονέκτημα, καθώς η Συμπαράταξη δεν θα διαθέτει κεντρικό ρόλο στη βασική κοινοβουλευτική συζήτηση των επόμενων τεσσάρων μηνών.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το γεγονός ότι η περίοδος διακυβέρνησης Τσίπρα αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς την Εξεταστική. Η απουσία της ΕΛΑΣ από τη Βουλή σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει άμεσος κοινοβουλευτικός αντίλογος εκ μέρους της στις αιτιάσεις που θα διατυπώνονται για εκείνη την περίοδο.

Παρότι η ΕΛΑΣ θα μπορεί να παρεμβαίνει δημόσια, μέσω ανακοινώσεων και δηλώσεων των στελεχών της, δεν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις μαρτύρων και στην καθημερινή αντιπαράθεση εντός της Επιτροπής. Ένα κενό που ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα αισθητό, καθώς η υπόθεση των funds θα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές.

Πάντως η αρχή αυτής της ιδιότυπης κατάστασης που αφορά την ΕΛΑΣ έγινε ήδη από χθες το βράδυ. Η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει δηλώσει ότι ταυτίζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία σε μια πολύ επιθετική δήλωση κατά των συντακτών της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ειρήσθω εν παρόδω υπεψήφισε, και στην οποία διαβλέπει επιχείρηση διαμόρφωσης ενός νέου «αντι-Τσίπρα μετώπου».

Η κ. Γεροβασίλη ξεκαθαρίζει ότι υπερψήφισε την πρόταση προκειμένου «να αναδειχθούν οι διαφορές της Κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με τη Κυβέρνηση Μητσοτάκη». Σημειώνεται ωστόσο ότι όλοι οι βουλευτές που πρόσκεινται στην ΕΛΑΣ είτε έχουν ήδη παραιτηθεί, είτε πρόκειται να παραιτηθούν κατ' εντολήν του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που εκ των πραγμάτων αφήνει την υπεράσπιση των πολιτικών επιλογών του πρώην πρωθυπουργού στην ευχέρεια των υφιστάμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων.

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