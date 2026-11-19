Snapshot Τα νησιά Φίτζι κήρυξαν κατάσταση εθνικής καταστροφής λόγω σοβαρής ξηρασίας που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Η παρατεταμένη απουσία βροχοπτώσεων απειλεί τα υδατικά αποθέματα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Η κυβέρνηση επιβάλλει περιορισμούς στην κατανάλωση νερού, εκκενώσεις περιοχών και ανακατανομή κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί σημαντικά, αναγκάζοντας τις αρχές να χρησιμοποιούν υδροφόρες για την τροφοδοσία των πληγέντων περιοχών.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες σε υπεύθυνη χρήση των υδατικών πόρων και συνεργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Snapshot powered by AI

Τα νησιά Φίτζι κήρυξαν κατάσταση εθνικής καταστροφής λόγω της σοβαρής ξηρασίας που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η παρατεταμένη απουσία βροχοπτώσεων απειλεί τα υδατικά αποθέματα του αρχιπελάγους στον Νότιο Ειρηνικό, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων, τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Η ξηρασία που πλήττει τη χώρα συνδέεται άμεσα με το Ελ Νίνιο, το κλιματικό φαινόμενο που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων σε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, οδηγώντας σε μεταβολές των ανέμων, της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα νησιά του Ειρηνικού, το Ελ Νίνιο περιορίζει τις τροπικές βροχοπτώσεις, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες συμβάλλουν στη διατήρηση της πλούσιας βλάστησης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το τρέχον επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η κυβέρνηση των Φίτζι επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ανακοινώνοντας ότι «η συνεχιζόμενη ξηρασία που συνδέεται με το Ελ Νίνιο έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα», γεγονός που κατέστησε αναγκαία την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός των Φίτζι, Σιτιβένι Ραμπούκα, αναφέρθηκε στην έντονη ανησυχία που επικρατεί στους κατοίκους σχετικά με την επάρκεια νερού και τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας στην καθημερινότητά τους.

«Οικογένειες σε ολόκληρα τα Φίτζι ανησυχούν για τη διαθεσιμότητα νερού και τις επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη ξηρασία στην καθημερινή τους ζωή», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, τονίζοντας: «Οι παραγωγοί ανησυχούν για τις καλλιέργειες και τα ζώα τους. Οι ανησυχίες αυτές είναι πραγματικές».

Με την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, η κυβέρνηση αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιβολή περιορισμών στην κατανάλωση νερού, οι υποχρεωτικές εκκενώσεις των περιοχών που πλήττονται περισσότερο και η ανακατανομή δημόσιων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων.

Η κατάσταση με τα αποθέματα νερού προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν υποχωρήσει σε ανησυχητικά επίπεδα, αναγκάζοντας τις αρχές να κινητοποιήσουν δεκάδες υδροφόρες για την τροφοδοσία χωριών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

Μπροστά στην έκτακτη κατάσταση, ο πρωθυπουργός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κινητοποιηθούν έγκαιρα, να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους και να αντιμετωπίσουν από κοινού τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κλίμα, μπορούμε όμως να δράσουμε έγκαιρα, να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα τους πόρους μας και να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στις επιπτώσεις του», δήλωσε ο Ραμπούκα.