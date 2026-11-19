Snapshot Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 676 θέσεις μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωρινές συμβάσεις στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι αναφέρονται μόνο με αριθμό μητρώου και οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων.

Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία μόνο εφόσον συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 19 έως 30 Νοεμβρίου 2026 και απαιτείται παράβολο 50 ευρώ.

Η υποβολή ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.15/13.03.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 676 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα:

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 50 ευρώ.

Οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.