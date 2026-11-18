Snapshot Μητέρα στον Πύργο ομολόγησε ότι πούλησε το βρέφος της έναντι 3.500 ευρώ, ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αυτοκινήτου.

Το αγοράκι, τριών ημερών τότε, παραδόθηκε σε άλλη γυναίκα που δήλωσε πως το πήρε για να το μεγαλώσει και αρνήθηκε ότι δόθηκαν χρήματα.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο χρηματικού ανταλλάγματος και έχουν εντοπίσει τη γυναίκα που φρόντιζε το παιδί.

Το βρέφος βρίσκεται υπό εισαγγελική εντολή σε νοσοκομείο του Πύργου και φυλάσσεται από αστυνομικούς.

Αναμένεται η απόφαση για την επιστροφή του παιδιού στη γυναίκα ή τη μεταφορά του σε δομή παιδικής προστασίας. Snapshot powered by AI

Την πόρτα της Ασφάλειας Πύργου πέρασε έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της μία μητέρα, ομολογώντας στους αστυνομικούς ότι είχε πουλήσει το βρέφος.

Το αγοράκι, όπως αναφέρει το patrisnews.com και σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν μόλις τριών ημερών όταν το παρέδωσαν σε άλλη γυναίκα. Το ποσό που είπε ότι πήραν ήταν 3.500 ευρώ και με αυτά τα χρήματα, όπως υποστήριξε, αγόρασαν ένα αυτοκίνητο.

Η γυναίκα είχε γεννήσει τον Ιανουάριο σε νοσοκομείο της Πάτρας. Τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι τύψεις για όσα είχαν συμβεί την οδήγησαν να πάει με δική της πρωτοβουλία στην Ασφάλεια Πύργου και να καταθέσει όσα, όπως είπε, έγιναν τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού της.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση αναζήτησαν τον φάκελο της γέννας στο νοσοκομείο της Πάτρας. Πριν από δύο ημέρες, οι Αρχές εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε αναλάβει το βρέφος. Η γυναίκα μένει στον Ασπρόπυργο και είχε έρθει στον Πύργο μαζί με το αγοράκι, καθώς έχει συγγενείς στην περιοχή.

Η γυναίκα αρνείται ότι έδωσε χρήματα

Η γυναίκα φέρεται να επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς ότι είχε παραλάβει το βρέφος και να τους είπε ότι το πήρε για να το μεγαλώσει. Αρνήθηκε ότι έδωσε χρήματα. Το αν υπήρξε χρηματικό αντάλλαγμα παραμένει υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια Πύργου.

Το αγοράκι βρίσκεται σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, όπου φυλάσσεται από αστυνομικούς. Εκκρεμεί η απόφαση για το αν θα επιστρέψει στη γυναίκα που το φρόντιζε ή αν θα μεταφερθεί σε δομή παιδικής προστασίας.

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