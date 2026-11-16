Πάτρα: Ξεπέρασε τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλευόταν υποσιτισμένο με τραύματα στα πόδια

Snapshot Οι γονείς του βρέφους, ηλικίας 21 και 26 ετών, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως.

Οι γονείς αρνήθηκαν ότι το παιδί ήταν υποσιτισμένο και απέδωσαν το χαμηλό του βάρος σε μεταβολισμό, αλλά οι δικαστικές αρχές δεν πείστηκαν.

Το βρέφος διακομίσθηκε σε ΜΕΘ Παίδων μετά από υπογλυκαιμικό κώμα και εξετάζονται τα τραύματα στα πόδια, πιθανόν από τρωκτικά, χωρίς οριστική απόφαση.

Η Πρόνοια αναμένεται να αναλάβει τη φροντίδα των υπόλοιπων έξι παιδιών της οικογένειας μετά τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης. Snapshot powered by AI

Θετικά είναι τα νεότερα νέα για την πορεία της υγείας του βρέφους τεσσάρων μηνών, το οποίο είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πάτρας, παρουσιάζοντας σημάδια υποσιτισμού και τραύματα στα πόδια, ορισμένα από τα οποία εξετάζεται αν προκλήθηκαν από δαγκώματα τρωκτικών. Το αγοράκι έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο και αναρρώνει, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έγιναν γνωστές τη Δευτέρα (16/11/2026).

Για την κατάσταση του παιδιού μίλησε στο ΕΡΤnews ο διευθυντής του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, Βασίλης Αλεξόπουλος. Όπως διευκρίνισε, το βρέφος έχει βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και νοσηλεύεται πλέον στην Παιδιατρική Κλινική.

«Το βρέφος αυτό νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου μας. Αναρρώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξόπουλος, επισημαίνοντας ότι θα παραμείνει για ένα διάστημα στο νοσοκομείο, ώστε να συνεχιστεί η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη φροντίδα του.

Η κατάσταση του τεσσάρων μηνών αγοριού ήταν αρχικά ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, καθώς είχε παρουσιάσει υπογλυκαιμικό κώμα. Όταν η υγεία του σταθεροποιήθηκε, αποσωληνώθηκε και επέστρεψε στο Καραμανδάνειο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Τι υποστήριξαν οι γονείς ενώπιον των Αρχών

Την ίδια ώρα, οι γονείς του βρέφους, ηλικίας 21 και 26 ετών, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν ότι το παιδί ήταν υποσιτισμένο, αποδίδοντας το χαμηλό του βάρος στον μεταβολισμό του. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Οι δύο γονείς είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11), όταν το βρέφος μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Το παιδί βρισκόταν σε υπογλυκαιμικό κώμα, ενώ κατά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποσιτισμού και τραύματα στα κάτω άκρα.

Για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε. Παράλληλα, οι γιατροί εξέτασαν τα τραύματα στα πόδια του, διερευνώντας το ενδεχόμενο κάποια από αυτά να έχουν προκληθεί από τρωκτικά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για την προέλευσή τους.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξετάστηκαν οι συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του βρέφους, ενώ οι Αρχές αποδίδουν τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του σε παρατεταμένη στέρηση τροφής, για την οποία θεωρούν υπεύθυνους τους γονείς του.

Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε η Πρόνοια να αναλάβει τη φροντίδα των υπόλοιπων έξι παιδιών της οικογένειας.

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