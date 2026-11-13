Πάτρα: Βγήκε από τη ΜΕΘ το βρέφος που βρέθηκε υποσιτισμένο - Απολογούνται αύριο οι γονείς

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνικη Αστυνομία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Βγήκε από τη ΜΕΘ το βρέφος που βρέθηκε υποσιτισμένο - Απολογούνται αύριο οι γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το βρέφος 4 μηνών που βρέθηκε υποσιτισμένο και με δαγκώματα στα πόδια στην Πάτρα βγήκε από τη ΜΕΘ με βελτιωμένη κατάσταση.
  • Οι γονείς του βρέφους, ηλικίας 21 και 26 ετών, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και θα απολογηθούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.
  • Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά σε υπογλυκαιμικό κώμα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ λόγω σοβαρής κατάστασης.
  • Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι η επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται σε συστηματική ασιτία από τους γονείς του.
  • Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για το βρέφος από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
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Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του βρέφους 4 μηνών, που βρέθηκε υποσιτισμένο και με δαγκώματα στα πόδια στην Πάτρα, καθώς σήμερα βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το tempo24, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα (13/11) οι γονείς του παιδιού (21χρονος πατέρας και 26χρονη μητέρα), οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου (14/11) ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος των δύο κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο από καταυλισμό στην Εγλυκάδα έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν υποσιτισμένο και έφερε δαγκώματα στα πόδια.

Λόγω της κατάστασής της υγείας του μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο προκειμένου να διασωληνωθεί.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).

Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, προχθές διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση, βρέφος τεσσάρων μηνών και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους ιατρούς και κατά την προανάκριση που ενήργησαν προέκυψε ότι οι γονείς του βρέφους προέβαιναν στην συστηματική του ασιτία και ως εκ τούτου προσήχθησαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Το βρέφος μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του διακομίσθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική του εξέταση από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών».

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