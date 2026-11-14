Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

Οι δύο γονείς φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών βρέφος σε συνθήκες ασιτίας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του.

Μίλτος Τσεκούρας

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

βρέφος

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Πατρών.
  • Εναντίον τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού μέσω παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.
  • Οι γονείς φέρονται να υπέβαλλαν το βρέφος σε συνθήκες ασιτίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
  • Η προφυλάκισή τους αποφασίστηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή στην Πάτρα, οι δύο νεαροί γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους, ηλικίας 21 και 26 ετών, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σήμερα επέστρεψαν στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, όπου κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο γονείς φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών βρέφος σε συνθήκες ασιτίας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή τους.

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