Πάτρα: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο

Snapshot Συνελήφθησαν οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα με την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας δια της παραλείψεως λόγω παραμέλησης και υποσιτισμού.

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο για σοβαρή κατάσταση υπογλυκαιμικού σοκ και τραύματα.

Ιατροδικαστής διέταξε δερματολογική εξέταση για τα αιματώματα και οι γιατροί που εξέτασαν το παιδί κλήθηκαν για κατάθεση.

Υπάρχει ανησυχία για την έλλειψη προνοιακών δομών που μπορεί να αναγκάσει το παιδί να παραμείνει στο νοσοκομείο για κοινωνικούς λόγους, ενώ ζητείται παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών στους καταυλισμούς Ρομά. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν οι γονείς του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά επιβαρυμένη κατάσταση, με συμπτώματα υποσιτισμού, αιματώματα και, τραύματα από δαγκώματα ποντικιών.

Σύμφωνα με το tempo24 οι γονείς, ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας δια της παραλείψεως, καθώς διαπιστώθηκε πως το βρέφος έπασχε από μόνιμη στέρηση τροφής και είχε πέσει σε υπογλυκαιμικό σοκ.

Υπενθυμίζεται πως το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο. Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασής του μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο.

Για την υπόθεση κλήθηκε αμέσως ο ιατροδικαστής της Πάτρας, ο οποίος διέταξε δερματολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθαν τα αιματώματα στα κάτω άκρα του βρέφους, ενώ κλήθηκαν για κατάθεση και οι γιατροί που το εξέτασαν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το βρέφος έχει διαφύγει πλέον τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία του για την επόμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι λόγω της έλλειψης κατάλληλων προνοιακών δομών, υπάρχει κίνδυνος το παιδί να παραμείνει στο νοσοκομείο για κοινωνικούς και όχι ιατρικούς λόγους.

Παράλληλα, ζήτησε την ουσιαστική παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών στους καταυλισμούς Ρομά, ώστε να ελέγχονται οι συνθήκες διαβίωσης των μικρών παιδιών και να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις παραμέλησης ή κακοποίησης.

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