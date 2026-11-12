Πάτρα - Ηλιάδης για βρέφος 4 μηνών στη ΜΕΘ: «Θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

Snapshot Το τεσσάρων μηνών βρέφος νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και αποσωληνώθηκε μετά από βελτίωση της υγείας του.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν την υπόθεση παραμέλησης του βρέφους.

Δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης κατά την αρχική ιατρική αξιολόγηση.

Η διακομιδή του βρέφους έγινε σε σοβαρή κατάσταση από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών στη ΜΕΘ του Ρίου.

Οι Αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη σοβαρή κατάσταση του παιδιού. Snapshot powered by AI

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέα Ηλιάδη, σχετικά με την υπόθεση του τεσσάρων μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Ρίο.

«Μην φοβάστε. Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Αρχές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός γιατρός, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην Πάτρα, καθώς το μωρό διακομίσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Μετά την αρχική ιατρική αξιολόγηση κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε. Σήμερα, το μωρό εμφάνισε βελτίωση στην υγεία του κι αποσωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο παραμέλησης του βρέφους, ενώ κατά την αρχική ενημέρωση δεν είχαν διαπιστωθεί εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης.

Το νοσηλευτικό προσωπικό ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έφτασε σε τόσο επιβαρυμένη κατάσταση στο νοσοκομείο.

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