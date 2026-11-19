Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οδηγός παραγραφή χρεών προς ΕΦΚΑ
Ελεύθερος Τύπος: Στο τραπέζι η παράταση απογραφής περιουσίας
Η Καθημερινή: Σχέδιο εθελούσιας εξόδου για δικαστές
Τα Νέα: Όλα τα πώς, τα πότε και αλλά οι παγίδες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου
06:46 ∙ LIFESTYLE
Τα στοιχήματα των καναλιών για να γυρίσει ο τροχός
06:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Black Friday: Οδηγός για ασφαλείς αγορές από τον Συνήγορο του Καταναλωτή
05:48 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανατολικά της Καρπάθου
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος